La Familia Capetillo pierde a uno de sus miembros

La familia Capetillo atraviesa un momento doloroso tras el fallecimiento de María del Carmen Vázquez Alcaide, madre del actor y cantante Eduardo Capetillo.

La primera de la familia en pronunciarse públicamente fue Alejandra “Ale” Capetillo, quien compartió en Instagram un conmovedor mensaje dedicado a su abuela, a quien cariñosamente llamaba “Yeya”.

“Qué fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida. Hoy me duele el alma. Mi Yeya se fue", escribió en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado por un video íntimo en el que comparte un momento cercano con su abuelita, y muestra la profunda conexión que mantenían.

La influencer también agradeció las muestras de cariño de sus seguidores por medio de historias en la red social: “Gracias de corazón por cada mensaje. Me están abrazando el alma", compartió.

Otro de los hijos de Eduardo Capetillo compartió una imagen con su abuelita en Instagram, añadiendo el emotivo texto: “Cómo te voy a extrañar”.

Hasta el momento, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no han emitido un mensaje oficial sobre el fallecimiento de la madre del actor, aunque varios medios reportan que la familia se encuentra en un momento de recogimiento tras la partida de su ser querido.

María del Carmen Vázquez Alcaide, de 94 años, mantuvo un perfil discreto a lo largo de su vida, aunque siempre estuvo cerca de su familia y de sus raíces españolas.

Su legado permanecerá en la memoria de su familia y seguidores, quienes responden con cariño y solidaridad en estos días difíciles, reseñó el portal de noticias Quién.

