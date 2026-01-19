El regreso más esperado: Harry Styles anuncia el lanzamiento de su cuarto álbum

Suscríbete a nuestros canales

Harry Styles confirmó la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo la portada del disco y su enigmático título. El álbum, que será su primera producción completa desde 2022, contiene 12 canciones y ha sido producido una vez más en colaboración con su aliado creativo de larga data, Kid Harpoon.

La portada, capturada por el fotógrafo Johnny Dufort, muestra a Styles en un campo abierto y nocturno, colocándose unas gafas de natación mientras una bola de discoteca brilla sobre él, definiendo una nueva estética visual para esta etapa. El álbum ya está disponible para preventa en formatos que incluyen vinilo, CD y una edición especial que contiene una cámara de fotos analógica.

Una campaña de misterio que cautivó al mundo

El anuncio fue la culminación de una cuidada campaña de intriga iniciada en diciembre de 2025. Todo comenzó con la publicación en YouTube del video instrumental "Forever, Forever", que terminaba con la frase "We Belong Together". Días después, esa misma frase apareció en vallas publicitarias desplegadas en ciudades de todo el mundo como Nueva York, Madrid, São Paulo y Ciudad de México, acompañada de mensajes como "See you very soon".

Para profundizar en el misterio, se activó un sitio web y una línea de WhatsApp para los fans. A través de este canal, los seguidores registrados recibieron un mensaje de voz del propio Styles cantando a capela las palabras "We Belong Together", desatando la euforia definitiva horas antes del anuncio oficial.

Expectativa por la gira 2026 y contexto de un regreso triunfal

Aunque no se han anunciado fechas concretas, todo indica que el lanzamiento vendrá acompañado de una nueva gira mundial. La página web oficial del artista ya ha habilitado un registro para acceder a la preventa de entradas de la "Gira 2026", sin necesidad de comprar el álbum. Se especula con posibles residencias en recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Co-op Live de Mánchester, del cual Styles es inversor.

Este regreso llega después de un período en el que Styles, de 31 años, se tomó un descanso de los focos tras la monumental gira "Love On Tour" y el éxito sin precedentes de "Harry's House", álbum que le valió el Grammy a Álbum del Año en 2023. Durante este tiempo, el artista priorizó su vida privada, se dedicó a correr maratones y procesó eventos personales como el fallecimiento de su excompañero de One Direction, Liam Payne.

Con "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", Harry Styles no solo reactiva su carrera musical, sino que inicia una nueva era artística con una estrategia calculada que ha conseguido reconectar con su audiencia global y posicionar su lanzamiento como uno de los eventos musicales más anticipados del año.

