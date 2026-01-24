Super Bowl 2026: así es el atuendo que usará Bad Bunny en el show de medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

A solo dos semanas del Super Bowl LX , que está programado para el domingo 8 de febrero de 2026, la expectativa por el show de medio tiempo de Bad Bunny ha alcanzado niveles críticos.

Los rumores sobre su vestuario ha convertido esta edición en una de las más comentadas en la historia de la liga.

Diversos reportes de medios estadounidenses sugieren que el "Conejo Malo" planea presentarse en el Levi's Stadium utilizando un vestido, siguiendo su línea estética de romper estereotipos de género.

No se trataría de una simple elección de moda, sino de un gesto subversivo para apoyar a las minorías, pues lo hará en homenaje a íconos queer y a la cultura drag. .

El boricua ya ha desafiado los códigos de vestimenta tradicionales en galas como la Met Gala y videos musicales, pero hacerlo ante una audiencia global de más de 100 millones de personas sería un hito sin precedentes.

"Nos preparamos para hacer historia".

Apple Music recientemente avivó el fuego compartiendo un video del artista ensayando al ritmo de su hit más reciente. El mensaje que acompañó el clip fue claro: "Nos preparamos para hacer historia".

Bad Bunny, por su parte, rompió el silencio en televisión abierta enviando un "recadito" en español a sus detractores, reafirmando que su show será una celebración de su cultura y sus convicciones, independientemente de las presiones políticas.

El Super Bowl LX marca el regreso del evento al área de la Bahía de San Francisco, y se espera que la seguridad sea la más estricta de la última década debido a la combinación de amenazas de protestas y las posibles redadas gubernamentales.

