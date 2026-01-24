En video: Daniel Sarcos se une al trend de Rawayana y sacude las caderas

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido animador venezolano Daniel Sarcos vuelve a encender las redes sociales con su característica energía.

Tras enfrentar un proceso de salud que lo llevó al quirófano para un reemplazo total de cadera, el presentador demostró que su recuperación es un éxito rotundo al unirse a un popular reto de baile.

El video musicalizado con el tema de la banda venezolana Rawayana invita a todos a sumarse a la tendencia.

"Reto a todos a que hagan este challenge"

En su más reciente publicación, Sarcos se retó a sí mismo y a sus seguidores con un "upgrade", creado con Inteligencia Artificial.

Con movimientos fluidos y una sonrisa de oreja a oreja, el eterno conductor de "Súper Sábado Sensacional" dejó claro que los dolores quedaron en el pasado, asegurando con humor que su cadera está "mejor que nunca".

Un éxito en interacciones

El video no tardó en volverse viral, acumulando en pocas horas más de 8.331 "me gusta" y superando los 1,400 comentarios.

La comunidad digital reaccionó de inmediato con mensajes de apoyo y asombro por su agilidad. Además, el clip ha sido compartido 78 veces y guardado por 244 usuarios, confirmando que el carisma de Daniel sigue intacto.

"IA nos lleva locos"

Fiel a su estilo bromista, Sarcos acompañó el video con los hashtags #inglesenmiami y #rompiendocaderas, haciendo una mención especial a la tecnología con la frase "(IA nos lleva locos)".

El animador, quien desarrolló una exitosa carrera internacional en países como República Dominicana y Estados Unidos, utiliza sus plataformas para mostrar su lado más humano y divertido mientras se mantiene vigente en el mundo del espectáculo.

