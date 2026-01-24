¡Sorpresa en Londres! Venezolana competirá por primera vez en el Miss Grand Reino Unido

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana Alba Ruiz sacó chispas en las redes sociales al confirmar que será parte del prestigioso Miss Grand Reino Unido 2026. Radicada en la capital británica, la joven compartió su emoción con sus seguidores, destacando que este paso marca un hito personal y profesional dentro del mundo de la belleza.

Con el carisma que caracteriza a las misses criollas, Ruiz no ocultó su sorpresa al superar las primeras etapas del casting. "Estoy feliz de decir que voy a ser la primera venezolana en el Miss Grand Reino Unido. Sí señores, pasé el filtro, ¿cómo lo hice? No tenemos idea", comentó entre risas en sus plataformas digitales.

Rumbo a la corona británica

Bajo la nueva dirección nacional de Daniela Costin, el certamen tomó un nuevo aire para este 2026. Alba Ruiz se prepara para competir en la gran final nacional que se llevará a cabo en mayo de 2026.

En este evento, se medirá con representantes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, buscando el pase directo a la competencia internacional.

El sueño internacional: Destino India

Si Alba logra alzarse con la corona del Reino Unido, el siguiente paso será representar a los británicos en el Miss Grand International 2026, cuya sede oficial ya ha sido anunciada: India.

La gran final mundial se celebrará en octubre de ese año, recorriendo ciudades emblemáticas como Jaipur, Agra y Nueva Delhi. Sin duda, la venezolana tiene la mirada puesta en el "Golden Crown".

