Majida Issa desempolva a "La diabla": todo listo para reclamar su trono

La actriz colombiana Majida Issa confirmó su esperado regreso a la famosa saga de Telemundo, uniéndose nuevamente a Carmen Villalobos, Gregorio Pernía y el resto del elenco original.

Con un cambio de imagen radical, la intérprete volverá a dar vida a la ambiciosa Yésica Beltrán, mejor conocida como ‘La Diabla'.

A través de un video en sus redes sociales, la también cantante se dirigió a sus seguidores para agradecer el apoyo constante antes de revelar su transformación.

“Han sido mucho los personajes y los caminos que hemos recorrido juntos. Desde siempre, ustedes han estado ahí conmigo dándome su apoyo y su amor en cada escena. Gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón por su lealtad y su cariño”, expresó con emotividad.

Un cambio para la venganza

Durante el clip, la actriz anunció un "cambio radical" mientras comenzaba a cortarse el cabello.

“Amor con amor se paga y es por eso por lo que he decidido hacer un cambio radical. Un cambio para renacer de las cenizas para darles eso que tanto me han pedido. Por fin ha llegado el momento”, expresó.

Tras la revelación de su nuevo look, el tono dulce desapareció para dar paso a la frialdad de su personaje.

“¿De verdad pensaron que se habían librado de mí? Métanse una cosita en la cabeza: he vuelto para recuperar lo mío. La venganza se demora, por eso llega fría y poderosa”, sentenció antes de ‘disparar’ simbólicamente a la cámara.