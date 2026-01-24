La escena y el actor que le hicieron temblar las piernas a Margot Robbie: conozca de quién se trata y cuál es la película

Suscríbete a nuestros canales

Margot Robbie ha vuelto a poner a Hollywood en modo sentimental y apasionado. En una entrevista reciente, la actriz australiana reveló cuál fue la escena y el actor que la dejaron literalmente con las piernas temblando durante el rodaje de la esperada adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas.

Robbie, una de las estrellas más reconocidas del momento, compartió detalles del gesto de su co‑estrella, Jacob Elordi, quien interpreta a Heathcliff, y cómo esa escena la dejó débil de rodillas. Esta confesión ha despertado gran interés entre el público y generado expectativa alrededor de la película, que se estrenará próximamente.

El actor que la sacudió: Jacob Elordi, el Heathcliff de moda

Jacob Elordi, conocido por su trabajo en series y películas de gran popularidad, encarna a Heathcliff en esta nueva versión dirigida por Emerald Fennell, una reinterpretación que promete combinar romance épico con emociones intensas.

Margot Robbie explicó que lo que la dejó sin aliento no fue una escena explícita, sino un gesto lleno de romanticismo clásico: en una toma, Elordi la levanta con un solo brazo y en otra la protege de la lluvia mientras sostiene su rostro, un momento que provocó en ella una reacción física y emocional inmediata. Según la actriz, esos pequeños gestos románticos fueron suficientes para que se sintiera débil de rodillas, mostrando que la química entre ambos va mucho más allá de la actuación superficial.

Lejos de escenas sexuales o provocativas, Robbie subrayó que la fuerza de la película reside en esos momentos sutiles donde la emoción se percibe real y visceral, lo que hace que cada escena sea memorable tanto para ella como para los espectadores.

Cumbres Borrascosas: un clásico con sello moderno

La película narra la tormentosa historia de amor entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, marcada por la pasión, los celos y la obsesión. Esta nueva adaptación resalta la dimensión emocional y romántica del vínculo entre los personajes principales, apostando por una conexión auténtica que cautive a las audiencias contemporáneas.

Margot Robbie destacó que la película busca revivir el género de “gran romance épico”, y que lo que más la conmovió no fueron las pasiones explícitas, sino los gestos que transmiten intensidad y emoción real. La actriz también señaló que filmar poco después de convertirse en madre la hizo acercarse a la actuación con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, potenciando la autenticidad de cada escena.

La química que prende redes y expectativas

Las declaraciones de Robbie han generado gran entusiasmo en redes sociales, donde los fanáticos comentan sobre la química entre Robbie y Elordi. Para muchos, estos gestos románticos más que provocativos podrían ser la clave para una experiencia cinematográfica intensa y emocional, destacando la autenticidad de la historia de amor entre Catherine y Heathcliff.

Elordi, por su parte, ha elogiado la profesionalidad y talento de Robbie, describiendo el proceso como profundo y absorbente. Esta conexión entre ambos actores promete reflejarse en pantalla, haciendo que los espectadores experimenten la pasión y la intensidad que la novela clásica de Emily Brontë ha inspirado durante generaciones. El estreno se espera que sea un punto culminante de la temporada cinematográfica, generando grandes expectativas para los amantes del romance y del cine emocionalmente cargado.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube