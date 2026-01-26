“Intente sanar la relación”: Marielena niega una reconciliación con su padre Guillermo Dávila

Suscríbete a nuestros canales

La crisis familiar entre Guillermo Dávila y su hija Marielena ha llegado a un punto de no retorno. Tras las declaraciones del cantante en un programa de televisión, Marielena Dávila se sinceró con una carta pública donde no solo detalla décadas de “abuso emocional” y “manipulación” por parte de su padre, sino que cierra de forma definitiva y contundente cualquier posibilidad de reconciliación. “Pasé toda mi vida intentando arreglar algo que yo no rompí”, sentenció la joven de 33 años.

“La única manera de sostener la relación era aceptando abuso emocional”

Marielena Dávila, hija de Dávila y la presentadora Chiquinquirá Delgado, desmontó punto por punto la versión de su padre. En su extensa carta, difundida por medios como People en Español, niega que el distanciamiento —que el artista cifra en ocho años— sea reciente o un capricho. Por el contrario, lo describe como el epílogo de “décadas” de intentos fallidos por su parte para construir una relación sana.

“Rogaba por una conversación, y si no se podía en persona, lo intentaba por llamada, y si no, por mensaje de texto, y si no, escribía cartas”, relata con dolor. La actriz, conocida por la serie 100 días para enamorarnos, afirma que comprendió que “la única manera de sostener la relación era aceptando abuso emocional, y eso no es amor”. Para ella, la distancia “tiene todo que ver con protegerme a mí”.

La respuesta del padre

Guillermo Dávila respondió también por carta, manifestando su “sorpresa” y “tristeza”. El intérprete de Tesoro mío aseguró que “nunca se [le] habían comunicado directamente” los daños que su hija alega. En su defensa, sostuvo que su alejamiento no fue por indiferencia, sino por respeto, tras años de intentos de comunicación que, según él, no fueron bien recibidos.

“Mi silencio no fue indiferencia, sino respeto”, argumentó el artista de 70 años. Aunque cerró su mensaje con un tono aparentemente conciliador —“mantengo la disposición de conversar cuando llegue el momento”—, esta apertura queda anulada por la postura firme de su hija.

El origen público del conflicto

La polémica estalló públicamente cuando Guillermo Dávila, en una entrevista para el programa peruano El valor de la verdad, reveló que no habla con Marielena desde hace ocho años y sugirió que el conflicto podría deberse al resentimiento de ella por el vínculo que él tiene con otro de sus hijos, Vasco.

Marielena fue categórica al desmentir esta versión: “Yo jamás sería capaz de alejarme por la existencia de otros hijos”. Explicó que a ella también se le ocultó la verdad sobre sus medios hermanos y que siempre deseó para ellos “amor, protección y reconocimiento”. Con esto, deja claro que el núcleo del problema no son celos fraternales, sino la relación directa y dañina con su padre.

Un cierre definitivo

La carta de Marielena Dávila es un testimonio de sanación y empoderamiento. Afirma haber perdonado, pero aclara que “perdonar no significa aceptar malos tratos en tiempo presente”. Su decisión es irrevocable: “Tras décadas de dolor, no existe ni existirá reconciliación”.

Para ella, este cierre es una forma de protección: “Parte de sanar es proteger a la familia que estoy construyendo y a mis futuros hijos de vivir lo que yo viví”. Con un tono de orgullo y paz, concluye su mensaje haciendo un llamado a romper ciclos de dolor: “El trauma generacional termina conmigo”.

