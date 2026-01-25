Así va la tabla de posiciones de la LVBP: Magallanes acecha el liderato en un cierre de infarto

Suscríbete a nuestros canales

La clasificación del Round Robin ha sufrido un vuelco significativo tras los resultados de este sábado 24 de enero. En un encuentro de alta ofensiva, los Bravos de Margarita vencieron 14-12 a Caribes de Anzoátegui, impidiendo que la "Tribu" se escapara en la cima y permitiendo que sus perseguidores recortaran distancias de forma peligrosa.

Por su parte, los Navegantes del Magallanes ratificaron su excelente momento al derrotar 8-5 a los Cardenales de Lara en un duelo directo por la segunda plaza. Este triunfo no solo representa la sexta victoria en fila para los bucaneros, sino que también provoca un empate técnico en el segundo lugar de la tabla, dejando a ambos equipos con el mismo registro a falta de las jornadas finales.

Con estos movimientos, la tabla de posiciones muestra una paridad extrema entre los tres principales contendientes, mientras que Águilas del Zulia y Bravos de Margarita se mantienen en el fondo, ya sin posibilidades matemáticas de acceder a la Gran Final.

Tabla de Posiciones de la LVBP

Equipo JJ JG JP DIF Racha Caribes de Anzoátegui 15 9 6 — P1 Navegantes del Magallanes 15 9 6 0.5 P1 Cardenales de Lara 15 8 7 1.5 G6 Águilas del Zulia (+) 15 7 8 2.5 P2 Bravos de Margarita (+) 14 4 11 5.5 G1

(+) Equipos eliminados

