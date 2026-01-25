Lesiones en la NFL: las bajas de los finalistas que definirán el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

La NFL entra en su fase definitiva con los juegos de campeonato que determinarán a los protagonistas del Super Bowl LX. En la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks, liderados por Sam Darnold, recibirán a Los Angeles Rams en un duelo divisional de alto voltaje que terminó empatado en la temporada regular. Mientras tanto, en la Conferencia Americana, los New England Patriots de Mike Vrabel buscan sellar su regreso a la cima visitando a unos Denver Broncos seriamente mermados por las lesiones.

La situación de salud de los jugadores será determinante para el resultado de este domingo, con ausencias que obligarán a los entrenadores a ajustar sus esquemas de juego de último minuto.

Denver Broncos

El equipo de Colorado llega a la final de la AFC con el panorama más complicado. La baja más sensible es la del quarterback Bo Nix, fuera por una lesión en el tobillo. A él se suma el corredor J.K. Dobbins (pie) y piezas clave en defensa y ataque como Drew Sanders (tobillo) y Lucas Krull (pie). Además, la línea ofensiva está en vilo con Alex Forsyth y Luke Wattenberg catalogados como cuestionables.

New England Patriots

Los Patriots visitarán Denver sin el linebacker Harold Landry, descartado por una lesión de rodilla. El equipo también mantiene en duda la participación del receptor Mack Hollins y del corredor Terrell Jennings, quien aunque superó el protocolo de conmoción, permanece como cuestionable para el encuentro.

Los Angeles Rams y Seattle Seahawks

En la NFC, los Rams viajan a Seattle sin el tacle Rob Havenstein (tobillo) y con la duda del linebacker Byron Young. Por su parte, los Seahawks han confirmado la baja de Chazz Surratt por problemas en el tobillo. La línea ofensiva de Seattle también preocupa, con Amari Kight "en duda" y Josh Jones como "cuestionable" debido a molestias en la rodilla y el tobillo.

Tabla de lesionados destacados:

Equipo Jugador Clave Posición Estatus Broncos Bo Nix QB Fuera Broncos J.K. Dobbins RB Fuera Patriots Harold Landry LB Fuera Rams Rob Havenstein T Fuera Seahawks Chazz Surratt LB Fuera

