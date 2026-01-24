Mbappé asume el mando: doblete y liderato provisional para el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se marchó de su visita al Villarreal con tres puntos de oro que le permiten escalar, de forma provisional, a lo más alto de la tabla clasificatoria. Kylian Mbappé fue el gran protagonista de una noche que comenzó con máxima igualdad en el Estadio de la Cerámica, donde el "Submarino Amarillo" logró incomodar mediante una presión alta muy efectiva. Esta estrategia local neutralizó los intentos iniciales de Arda Güler y del propio ariete galo, quienes no encontraron portería durante unos primeros 45 minutos de alta exigencia física.

El guion del partido cambió drásticamente apenas iniciado el complemento. Al minuto 47, Mbappé aprovechó un balón suelto dentro del área pequeña para fusilar con la pierna izquierda a quemarropa, poniendo un 1-0 que alteró los planes del conjunto dirigido por Marcelino García Toral. Este gol tempranero obligó al Villarreal a adelantar sus líneas y asumir riesgos considerables en busca del empate, lo que abrió espacios para las transiciones rápidas características del equipo merengue.

A pesar del empuje del Villarreal, que rozó la igualdad mediante un remate de Gerard Moreno y un disparo de media distancia de Alberto Moleiro, la zaga madridista sostuvo la ventaja con notable orden defensivo. Sin embargo, el duelo no estuvo exento de controversia cuando el árbitro señaló una falta previa de Vinícius Júnior justo en el momento en que el brasileño se enfilaba solo hacia la portería rival. Esta decisión impidió el desarrollo de un mano a mano claro y provocó airadas protestas desde el banquillo visitante.

En el tramo final, el conjunto local volcó todo su juego al ataque, dejando desprotegida su retaguardia, una situación que el Real Madrid supo administrar con inteligencia. Ya en el tiempo de descuento, Mbappé volvió a aparecer de forma determinante al ingresar al área y ser derribado por Alfonso Pedraza, acción que el colegiado no dudó en señalar como penalti. La falta permitió al francés consolidar su gran noche frente al arco rival en una instancia definitiva del compromiso.

Con una sangre fría absoluta, el delantero francés convirtió la pena máxima mediante un sutil toque a lo "Panenka", sellando el 2-0 definitivo al minuto 94. Tras la anotación, Mbappé celebró el tanto junto a Brahim Díaz en una imagen que incluyó un gesto de complicidad entre ambos. Dicha celebración fue interpretada como un guiño al penalti fallado recientemente por el mediapunta marroquí en la final de la Copa Africana de Naciones, cerrando así una jornada redonda para los intereses del club blanco.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.