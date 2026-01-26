Trinidad y Tobago anuncia registro para migrantes indocumentados: podrán trabajar legalmente

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció que se llevará a cabo un registro para el migrante indocumentado, el cual les permitirá trabajar legalmente.

El minsitro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, fue quien aseguró que este registró será para todos los migrantes indocumentados sin importar su nacionalidad.

Registro para indocumentados en TyT

De acuerdo con las declaraciones del ministro, "Esto ya se había hecho en el 2019 bajo la pasada Administración. Sin embargo, en aquel momento solo eran para los venezolanos, a quienes se les requirió registrarse. Ahora, queremos que sean todos".

Agregó Alexander que "este Gobierno tiene la intención de hacer las cosas diferentes" y advirtió que todo indocumentado que no se registre y luego sea detenido por las autoridades trinitarias, podría ser deportado a su país de origen.

¿Cómo será el registro?

El minsitro explica que este registro se realizará en varias dependencias gubernamentales y que todo aquel solicitante deberá llevar una identificación, una dirección física y en caso de trabajar, indicar dónde.

Asimismo, señala que el proceso inicialmente será digital y deben ingresar al sitio web migrantregistration.gov.tt para llevarlo a cabo.

Posteriormente, recibirán una notificación para una entrevista en persona y luego reciibirán una tarjeta de registro migratorio. Para realizar este trámite deberán costear un monto de aproximadamente 103 dólares, el mismo no incluye a los menores de edad.

