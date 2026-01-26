Tragedia en Filipinas: naufragio de un ferry deja 7 muertos y más de 140 desaparecidos

Suscríbete a nuestros canales

Un ferry de carga y pasajeros, el M/V Trisha Kerstin 3, naufragó en la madrugada de este lunes en aguas cercanas a la provincia de Basilán, al sur de Filipinas.

La embarcación transportaba a 359 personas en el momento del accidente, el cual ocurrió poco después de la medianoche mientras cubría la ruta entre Zamboanga y la isla de Joló, refiere Infobae.

El balance de las víctimas y rescate La Guardia Costera filipina confirmó que, hasta el momento hay 7 personas han sido halladas sin vida, 215 personas han sido rescatadas con éxito y 144 personas permanecen desaparecidas, lo que mantiene en vilo a las autoridades.

Causas y operativo de búsqueda

Informes preliminares sugieren que la embarcación sufrió problemas técnicos antes de hundirse.

Las labores de búsqueda se realizan bajo condiciones meteorológicas favorables, con el apoyo de la Armada y barcos pesqueros locales.

El comandante Romel Dua informó que ya se ha iniciado una investigación formal para esclarecer las causas exactas del siniestro.

Este accidente se suma a una larga lista de tragedias en el archipiélago. Factores como el mantenimiento deficiente, la sobrecarga y las tormentas son causas recurrentes en el país.

Cabe recordar que Filipinas ostenta el récord de la peor catástrofe marítima en tiempos de paz, ocurrida en 1987 con el choque del MV Doña Paz, que dejó más de 4.300 fallecidos.