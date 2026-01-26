¡Increíble! Robbie Williams supera el récord histórico en ventas de Los Beatles

Suscríbete a nuestros canales

Robbie Williams, nacido en Stoke-on-Trent, ha roto uno de los récords más venerados de la música británica al superar a The Beatles como el solista con más álbumes número uno en la historia del Reino Unido. Su nuevo trabajo, "Britpop", debutó en la cima de la lista oficial, convirtiéndose en su decimosexto disco en lograrlo y desbancando los quince que ostentaba la legendaria banda de Liverpool. Este hito llega tras una carrera de tres décadas marcada por éxitos masivos y una confesada obsesión por hacer historia.

La estrategia del "Hit"

El camino al récord fue una lección de astucia comercial. "Britpop", un álbum que Williams describe como "el que siempre quise hacer después de dejar Take That", tuvo un lanzamiento en zigzag. Originalmente programado para octubre de 2025, el cantante lo pospuso al enterarse de que chocaría con "The Life Of A Showgirl" de Taylor Swift. "Todos fingimos que [el cambio] no es por Taylor Swift, pero joder, sí lo es", admitió sin tapujos en un concierto en Londres. Luego, en un movimiento sorpresa, adelantó la fecha final al 16 de enero de 2026 para aprovechar una semana menos competitiva, una jugada que finalmente le dio el primer puesto con 34,157 unidades vendidas.

"Siento que soy el Forrest Gump del pop"

La confirmación del récord desató una reacción visceral en Williams. En declaraciones exclusivas a la BBC, el artista de 51 años se mostró conmocionado: "Esto es increíble. Absolutamente increíble". Con una metáfora característica, amplió su famosa frase: "Siempre he dicho que mi éxito ha sido como estirar una goma elástica desde Stoke-on-Trent a la Luna. Bueno, creo que la goma se ha alargado, y ahora está orbitando Venus". Más allá del ego, reflexionó sobre su bienestar: "Voy a tomarme esta semana, al menos, para recordarme lo afortunado que soy... porque durante un tiempo no pude hacerlo por la enfermedad mental o lo que fuera. Creo que ese es el mayor logro".

"Britpop" y su homenaje a los 90

El disco que lo llevó a la historia es un viaje sentimental. "Britpop" es un homenaje explícito a la escena musical británica de mediados de los 90, con colaboraciones que incluyen a su excompañero en Take That, Gary Barlow, Gaz Coombes de Supergrass y hasta Chris Martin de Coldplay. La crítica lo recibió positivamente; The Guardian lo calificó como "un viaje en el tiempo descarriado pero victorioso a los 90", mientras que Rolling Stone destacó que Williams sonaba "liberado". La portada, que recrea una foto icónica de 1995 donde aparece con el pelo teñido de rubio y un diente roto, cierra un círculo perfecto con sus inicios rebeldes.

Un récord en la mira de los titanes

Aunque Williams ahora lidera en solitario con 16 álbumes número uno, el panorama de récords es complejo. Si se suman sus trabajos con Take That, su total asciende a 19 o incluso 21, una cifra que solo supera Paul McCartney (con 23, incluyendo su etapa en The Beatles). The Beatles, pese a quedar segundos en esta métrica, mantienen un dominio abrumador en ventas globales, con estimaciones que superan los 600 millones de copias frente a los 80 millones de Williams.

