Esta ciudad de Texas tiene los conductores más responsables de todo EE. UU.: en el noreste del país existe una localidad con la peor gente al volante

En Estados Unidos, donde el tráfico forma parte de la rutina diaria, algunas ciudades destacan por la responsabilidad de sus conductores. Otras, en cambio, registran cifras preocupantes de accidentes. La aseguradora Allstate analizó datos de reclamaciones en las 200 ciudades más pobladas del país para identificar los mejores y peores lugares para manejar.

Univisión publicó los resultados más recientes del estudio, que revelan una creciente brecha entre las ciudades más seguras y las más riesgosas. Aunque el promedio nacional muestra una leve mejora desde 2015, algunas zonas han empeorado su desempeño vial.

Brownsville encabeza el listado de conductores más responsables

Brownsville, Texas, se posicionó como la ciudad con los conductores más seguros del país. Laredo, McAllen y Corpus Christi también figuran en el grupo de ciudades texanas con mejor comportamiento al volante.

Las diez ciudades con los conductores más responsables son:

Brownsville, Texas Boise, Idaho Fort Collins, Colorado Cary, Carolina del Norte Laredo, Texas Olathe, Kansas Scottsdale, Arizona Port St. Lucie, Florida Madison, Wisconsin Eugene, Oregon

Boston lidera el ranking de ciudades con más accidentes

El noreste del país concentra la mayoría de las ciudades con peor desempeño vial. Boston, Washington D. C., Baltimore y Filadelfia encabezan la lista de zonas donde los conductores registran más choques.

Las diez ciudades con más accidentes son:

Boston, Massachusetts Washington, D. C. Baltimore, Maryland Worcester, Massachusetts Springfield, Massachusetts Glendale, California Los Ángeles, California Oakland, California Providence, Rhode Island Filadelfia, Pensilvania

Recomendaciones para conducir con seguridad

Allstate calcula que el conductor promedio en EE. UU. sufrirá un accidente cada 10.56 años. Para reducir ese riesgo, conviene respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular y elegir vehículos con buenas prestaciones de seguridad.

También resulta útil mantenerse en el carril derecho, conservar una distancia prudente con el vehículo de adelante y evitar cualquier interacción con conductores agresivos o impredecibles.

