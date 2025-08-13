Gustavo Petro no asistirá al funeral de Miguel Uribe Turbay: ministro Armando Benedetti explica las razones

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió no asistir al funeral de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, quien falleció tras un atentado ocurrido hace dos meses durante un mitin político en Bogotá.

Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó en su cuenta en la red social X que la familia del congresista pidió que el mandatario no estuviera presente en las exequias. “El presidente quería asistir al Congreso, pero la familia consideró que era mejor que no nos hiciéramos presente”, afirmó Benedetti tras entregar el mensaje oficial.

"He estado en contacto con su familia desde el lunes y ayer llevé el mensaje que el Presidente quería asistir al Congreso, a lo que respondieron que era mejor que no nos hiciéramos presente", escribió.

Congreso y ciudadanía despiden al dirigente político

El Congreso de la República organizó dos jornadas de homenaje en el Salón Elíptico. Este miércoles 13 de agosto, familiares, amigos, simpatizantes y ciudadanos tendrán la última oportunidad para despedirse de Miguel Uribe Turbay.

La agenda oficial indica que el acto solemne comenzará a las 9 a. m. en el Congreso. Al mediodía, el cortejo fúnebre se trasladará a la Catedral Primada de Colombia para una ceremonia religiosa.

Sepultura en el Cementerio Central de Bogotá

Entre las 2:30 y las 3:00 p. m., los asistentes se reunirán en el punto de partida para acompañar el traslado hacia el Cementerio Central, el camposanto más antiguo de Bogotá. Allí se realizará el entierro del dirigente político.

