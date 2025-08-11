Miguel Uribe Turbay y los candidatos presidenciales asesinados en América Latina: aquí la lista

Suscríbete a nuestros canales

El 11 de agosto de 2025, Colombia confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, tras dos meses de hospitalización por un atentado armado ocurrido durante un acto político en Bogotá. Tenía 39 años y aspiraba a convertirse en el presidente más joven del país en las elecciones de 2026.

Su asesinato lo convierte en el octavo candidato presidencial asesinado en América Latina desde 1948, y el quinto en Colombia, país que concentra más de la mitad de estos crímenes.

Colombia: cinco magnicidios en menos de 80 años

Jorge Eliécer Gaitán (1948)

El 9 de abril de 1948, el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá por Juan Roa Sierra, un hombre desempleado que fue linchado por la multitud. Su muerte desató el Bogotazo y marcó el inicio de “La Violencia”, una guerra civil que dejó más de 300.000 muertos.

Jaime Pardo Leal (1987)

El 11 de octubre de 1987, el candidato presidencial de la Unión Patriótica fue asesinado en La Mesa, Cundinamarca, tras denunciar la alianza entre paramilitares y narcotraficantes. Su muerte fue parte del exterminio sistemático contra la UP, que dejó más de 6.000 víctimas.

Luis Carlos Galán (1989)

El 18 de agosto de 1989, el líder del Nuevo Liberalismo fue asesinado en Soacha por sicarios infiltrados en su esquema de seguridad. Galán era el favorito para las elecciones de 1990 y promovía la extradición de narcotraficantes. El crimen fue declarado de lesa humanidad en 2016.

Bernardo Jaramillo Ossa (1990)

El 22 de marzo de 1990, el presidente de la UP fue asesinado en el Puente Aéreo de Bogotá por un sicario de 16 años. Había denunciado la complicidad estatal en el exterminio de su partido y buscaba una vía democrática para la izquierda colombiana.

Carlos Pizarro Leongómez (1990)

El 26 de abril de 1990, el excomandante del M-19 fue asesinado a bordo de un vuelo entre Bogotá y Barranquilla por Gerardo Gutiérrez Uribe, quien había comprado 15 tiquetes para rastrear al candidato. Pizarro había firmado la paz semanas antes y lideraba la Alianza Democrática M-19.

México: el magnicidio que marcó una generación

Luis Donaldo Colosio (1994)

El 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial del PRI fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, tras un mitin político. El caso generó múltiples versiones, sospechas de encubrimiento y una profunda crisis de credibilidad institucional. Fue el primer magnicidio en México desde 1928.

Ecuador: violencia electoral en ascenso

Fernando Villavicencio (2023)

El 9 de agosto de 2023, el periodista y candidato presidencial fue asesinado tras un acto de campaña en Quito. Había denunciado vínculos entre el narcotráfico y la política, y recibido amenazas de grupos como Los Lobos y el cartel de Sinaloa. Su muerte ocurrió en medio de una ola de violencia electoral.

