Congreso de Colombia abrirá sus puertas para el velatorio de Miguel Uribe Turbay: así fue el traslado hacia Medicina Legal

El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay fue retirado de la Fundación Santa Fe, donde permaneció hospitalizado durante dos meses tras el atentado que sufrió en Bogotá. El dirigente del Centro Democrático y precandidato presidencial falleció el pasado 11 de agosto, a los 39 años de edad.

En las próximas horas, su cuerpo será trasladado al Congreso de la República, que abrirá sus puertas para rendirle homenaje póstumo. Según confirmaron fuentes legislativas, la mesa directiva del Capitolio Nacional mantiene comunicación directa con la familia del político para coordinar los detalles del protocolo.

Así salió el cuerpo de Miguel Uribe Turbay de la Fundación Santa Fe

De acuerdo con un video compartido por CWmas, el cuerpo del Senador Miguel Uribe Turbay fue sacado a las 7:36 am de la fundación Santa Fe, donde estuvo recluido durante dos meses batallando por su vida.

Una camioneta del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía salió desde la Fundación Santa Fe con el cuerpo del senador con destino a Medicina Legal. Lo anterior, en cumplimiento del protocolo de ese organismo cuando se trata de muertes violentas.

Uribe Turbay, de 39 años de edad, había sido trasladado de urgencia el lunes 16 de junio a una cirugía neuroquirúrgica tras detectarse un sangrado “intracerebral agudo”, informó la Fundación Santa Fe, clínica donde permaneció hospitalizado desde el día del ataque con arma de fuego.

Ceremonia en el Capitolio Nacional

Según CWmas, la despedida en la sede legislativa estará abierta a familiares, colegas, dirigentes y ciudadanos que deseen darle el último adiós. Aunque el cronograma oficial aún se encuentra en definición, el acto simboliza el reconocimiento institucional a una carrera política que dejó huella en la vida pública del país.

Miguel Uribe Turbay fue el senador más votado en las elecciones de 2022, con más de 226 mil votos. En su rol como congresista y líder de oposición, impulsó iniciativas en materia de seguridad, empleo, educación y atención a poblaciones vulnerables.

