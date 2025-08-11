De concejal a senador: el recorrido político de Miguel Uribe Turbay

Suscríbete a nuestros canales

El senador Miguel Uribe Turbay falleció este lunes 11 de agosto como consecuencia del atentado que sufrió durante un evento político en la ciudad de Bogotá.

El dirigente, de 39 años, permanecía hospitalizado desde el 16 de junio en la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a una cirugía neuroquirúrgica tras detectarse un sangrado intracerebral agudo, según informó la clínica.

Miguel Uribe Turbay: trayectoria política y formación académica

De acuerdo con la información compartida por el Senado de Colombia, Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá. Era abogado de la Universidad de los Andes, con Maestrías en Políticas Públicas en la misma institución y en Administración Pública por la Escuela de Gobierno de Harvard.

Su carrera política comenzó en 2012 como concejal de Bogotá por el Partido Liberal Colombiano, donde fue presidente del Concejo y recibió reconocimientos por su gestión.

En 2016, fue nombrado Secretario de Gobierno por el entonces alcalde Enrique Peñalosa. En 2018, la organización internacional One Young World lo incluyó entre los 10 políticos jóvenes más influyentes del mundo.

Senador más votado y líder de oposición

Además, en 2019, Uribe Turbay se postuló a la Alcaldía Mayor de Bogotá con el movimiento independiente ‘Avancemos’. En 2022, encabezó la lista del partido Centro Democrático al Senado, invitado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y obtuvo 226,922 votos, convirtiéndose en el senador más votado del país.

Desde el Congreso, lideró iniciativas relacionadas con seguridad, empleo, educación y salud, especialmente en zonas apartadas. También impulsó leyes para fortalecer la atención estatal a poblaciones vulnerables y fue una voz activa en la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, Miguel Uribe Turbay mantuvo una trayectoria marcada por el servicio público y la defensa de valores democráticos. En su rol como senador y precandidato presidencial, recorrió el país promoviendo propuestas legislativas.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube