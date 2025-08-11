Ataque en el CDC de Georgia: hombre detenido por causar destrozos culpa a la vacuna del Covid-19

Suscríbete a nuestros canales

Un pistolero de 30 años en Georgia, en Estados Unidos (EEUU), atacó con varios disparos a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Ataque contra sede del CDC

De acuerdo con medios locales, se trata de un hombre de 30 años, identificado como Patrick Joseph White, por la Oficina de Investigación de Georgia, quien disparó en múltipels ocasiones contra la sede del CDC de Georgia.

Tras el ataque, el pistolero culpó a la vacuna contra el Covid-19 de su estado de depresión y el suicidio.

Por su parte, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, manifestó su apoyo a los empleados del CDC el sábado.

Fallece un policía tras el ataque

Asimismo, señalan que el sujeto ya había atacado la sede del CDC en Atlanta y fue detenido por las autoridades, quienes aseguraron que al momento de la detención se le incautaron cinco pistolas, al menos una es un arma larga, donde falleció un oficial de la Policía del condado de DeKalb, identificado como David Rose.

Mientras que el padre del detenido contactó a las autoridades al enterarse el ataque, identificó a su hijo como el posible responsable del mismo.

Asimismo, el padre afirmó que su hijo estaba afectado por la reciente muerte de su perro y además mantenía una obsesión con respecto a la vacuna contra el Covid-19.

Sobre los daños causados por el tiroteo, quedaron grandes agujeros de bala en las ventanas de los CDC, motivo por el que los empleados estuvieron en confinamiento por medidas de seguridad durante varias horas.

De acuerdo con un mensaje de la directora del CDC de Atlanta, Susan Monarez, en sus redes sociales, al menos cuatro edificios del centro fueron atacados por el pistolero.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube