Exhibición de milagros recopilados por Carlo Acutis llega a Chicago: conozca ubicación y hasta qué fecha estará disponible

La figura de Carlo Acutis se encuentra cada vez más cerca de ser reconocida oficialmente como el primer santo millennial. A pesar de haber fallecido con apenas 15 años, su historia y legado han dejado una huella significativa en jóvenes católicos, hecho que queda reflejado en una exhibición especial que se realiza en Chicago, enfocada en sus milagros y contribuciones a la Iglesia.

La vida y milagros de Carlo Acutis en una exhibición

La información fue tomada del portal web de Telemundo Chicago, donde se relata que Carlo Acutis dedicó los últimos años de su vida a investigar y documentar 158 milagros eucarísticos, una labor que realizó con especial interés durante tres años.

Esta exhibición en Chicago permite a los asistentes acercarse a su trabajo, que incluye la creación de portales digitales para la Iglesia en Milán, orientados a difundir y resaltar milagros reconocidos, uniendo así la fe con las herramientas tecnológicas modernas.

Entre los objetos en exposición se destaca un maletín que Acutis utilizaba para llevar la eucaristía a personas que no podían asistir a misa.

Canonización y eventos conmemorativos en Chicago

La canonización oficial de Carlo Acutis está programada para el 7 de septiembre en Roma, donde el papa León XIII lo declarará santo. En paralelo, la Iglesia Católica de San Juan en Chicago llevará a cabo una misa especial a las 11 de la mañana, siendo esta una celebración única en el país que invita a la comunidad local a formar parte de este acontecimiento.

La exhibición estará abierta en la parroquia Santa Rita desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, permitiendo que el público conozca más sobre este joven cuya historia ha inspirado a muchos adolescentes a conectar con su fe.

