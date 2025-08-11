Adiós a los lentes para la presbicia: EEUU aprueba unas gotas milagrosas para eliminar la vista cansada

Suscríbete a nuestros canales

La FDA de Estados Unidos ha dado luz verde a 'Vizz', un colirio revolucionario de Lenz Therapeutics que promete mejorar la visión de cerca y eliminar la necesidad de lentes para millones de personas con presbicia.

¿Imaginas leer el menú de un restaurante o revisar tu teléfono sin tener que buscar tus lentes?

Este nuevo tratamiento, basado en el compuesto aceclidina, actúa de forma única al reducir el tamaño de la pupila, creando un efecto estenopeico que amplía el rango de visión.

Con una sola aplicación al día, se ha demostrado que estas gotas ofrecen hasta 10 horas de visión nítida para tareas de cerca, sin los efectos secundarios que a menudo acompañan a otros tratamientos.

Se espera que 'Vizz' esté disponible en las farmacias de EEUU. a partir de octubre de 2025.

Los estudios clínicos de las fases 1, 2 y 3, que evaluaron a cientos de participantes, no solo confirmaron su eficacia en tan solo 30 minutos, sino también su seguridad.

Si bien algunos participantes reportaron efectos secundarios leves y temporales como irritación o dolor de cabeza, el colirio se mostró muy bien tolerado.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube