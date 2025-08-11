Fallece el precandidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay: fue víctima de un atentado durante evento político

Suscríbete a nuestros canales

El senador y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, murió este lunes, 11 de agosto, como consecuencia del atentado que sufrió durante un evento político en la ciudad de Bogotá.

Uribe Turbay, de 39 años de edad, había sido trasladado de urgencia el lunes 16 de junio a una cirugía neuroquirúrgica tras detectarse un sangrado “intracerebral agudo”, informó la Fundación Santa Fe, clínica donde permaneció hospitalizado desde el día del ataque con arma de fuego.

Miguel Uribe Turbay recibió varios disparos durante evento político

De acuerdo con el medio Caracol Radio, el senador por el Centro Democrático estuvo en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos neurológica tras recibir múltiples impactos de bala, dos en el cráneo y uno en la pierna izquierda, el pasado 7 de junio, mientras daba un discurso acompañado por su equipo de campaña en el parque el Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

Desde entonces, el precandidato fue sometido a varias cirugías. Según la Fundación Santa Fe, este sábado, 9 de agosto, Uribe Turbay sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud era “crítica”.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Por esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, señaló la entidad.

Esposa del político confirma su fallecimiento

Además, el senador requirió reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. No obstante, a pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo de sus seres queridos, el político falleció.

Por medio de una publicación en Instagram, la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, lamentó el fallecimiento del precandidato.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube