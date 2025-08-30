Imágenes de la boda real de la princesa María Carolina y el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer

Suscríbete a nuestros canales

La princesa María Carolina, de 28 años, se casa con el banquero venezolano Leopoldo Maduro Vollmar, de 34, en una ceremonia llena de emoción.

La unión se celebró este sábado 30 de agosto en la Catedral de San Florián, en el corazón de la capital, informó Vanity Fair España.

La novia es nieta del soberano Hans-Adam II y es conocida como una de las figuras más ricas de la realeza europea.

La princesa y su esposo venezolano

La celebración atrajo a muchas personas a la orilla del río Rin. Todos deseaban ver a su princesa subir los escalones de la imponente iglesia.

El lugar estuvo adornado para la ocasión con una larga alfombra azul y flores en la entrada. La novia, hija del príncipe Luis de Liechtenstein, llegó del brazo de su padre.

La princesa María Carolina deslumbró con un hermoso vestido de encaje y tul. El traje de corte sirena y escote de barco resaltó su figura.

Además, completó su atuendo nupcial con un velo clásico y una tiara de diamantes que la hizo lucir como una verdadera princesa.

Leopoldo Maduro Vollmar, el novio, usó un chaqué clásico gris. Combinó el saco con un pantalón de rayas negras, corbata azul grisácea y un chaleco color mantequilla.

Maduro Vollmar es un destacado banquero y empresario venezolano que vive en Londres. Es ahí donde conoció a la princesa.

Su familia es muy reconocida en el país, debido a que su madre es heredera de la famosa marca Ron Santa Teresa, mientras que su padre, Francisco Maduro, es un exitoso empresario financiero.

Invitados y futuro de los recién casados

A la boda asistieron muchos miembros de la realeza y la nobleza de Europa.

Entre los asistentes está el aristócrata español Jaime de Borbón-Dos Sicilias, quien llegó con su esposa, Charlotte Lindesay-Bethune.

Los padres de la novia, los príncipes de Liechtenstein, también fueron protagonistas de la ceremonia.

Sofía de Baviera, la madre, deslumbró con un vestido midi rosa pastel. El diseño de tirantes anchos está decorado con delicadas flores en la parte de arriba y lo combinó con un tocado burdeos para salir de la iglesia del brazo de su marido.

El príncipe Luis usó un chaqué clásico gris, chaleco gris claro y corbata a juego, un atuendo que sigue el protocolo del novio.

La princesa María Carolina no está en la línea de sucesión al trono, pues la ley da prioridad a los hombres. Sin embargo, ella mantiene sus títulos de princesa y condesa.

María Carolina es una apasionada de la moda y estudia en escuelas de diseño de París y Nueva York. Con su nuevo matrimonio, la pareja celebra una unión que une la tradición europea con el talento venezolano.

