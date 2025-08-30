Asesinan a influencer mexicana junto a su familia: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La influencer mexicana, Esmeralda Ferrer Garibay, ha sido asesinada junto a su marido, Roberto Carlos Gil Licea, y sus dos hijos, Gael Santiago y Regina en Guadalajara (Jalisco, México), informaron este jueves medios locales.

Los cuerpos fueron hallados el pasado viernes en el interior de una camioneta.

Según los investigadores, la familia fue ejecutada en un taller mecánico, donde hallaron indicios balísticos y de sangre, antes de que sus cadáveres fueran abandonados.

La Fiscalía estatal está investigando el caso con una línea principal enfocada en las actividades de Gil Licea, relacionadas con la compraventa de vehículos y la producción de jitomate en el vecino estado de Michoacán, de donde era originario el matrimonio.

