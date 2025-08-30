Asesinato

Asesinan a influencer mexicana junto a su familia: esto se sabe

Por Yasmely Saltos
Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 12:03 am
La influencer mexicana, Esmeralda Ferrer Garibay, ha sido asesinada junto a su marido, Roberto Carlos Gil Licea, y sus dos hijos, Gael Santiago y Regina en Guadalajara (Jalisco, México), informaron este jueves medios locales.

Los cuerpos  fueron hallados el pasado viernes en el interior de una camioneta.

Según los investigadores, la familia fue ejecutada en un taller mecánico, donde hallaron indicios balísticos y de sangre, antes de que sus cadáveres fueran abandonados.

La Fiscalía estatal está investigando el caso con una línea principal enfocada en las actividades de Gil Licea, relacionadas con la compraventa de vehículos y la producción de jitomate en el vecino estado de Michoacán, de donde era originario el matrimonio.

Garibay, de 32 años, era creadora de contenido y se presentaba bajo el nombre Esmeralda FG en la red social TikTok, donde compartía vídeos sobre viajes, cirugías estéticas, frases polémicas y narcocorridos con sus casi 18 mil seguidores.

 

Sabado 30 de Agosto - 2025
