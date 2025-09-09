La Vinotinto se juega la vida en Maturín: así está el historial entre Venezuela y Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Todo el país está a la espera del encuentro más importante en su historia, pues la Vinotinto se disputará su cupo al repechaje frente a Colombia en el Monumental de Maturín.

El duelo, que será a "todo o nada" para Fernando "Bocha" Batista, podría representar la primera vez en que Venezuela logre alcanzar esta instancia, pero su férreo perseguidor será Bolivia, que también se jugará la vida mañana ante Brasil en El Alto.

¿Cuál ha sido el historial entre Venezuela y Colombia?

En el historial general entre ambas selecciones, la superioridad colombiana es clara: en 46 partidos jugados entre todas las competiciones, Colombia ha ganado 23 veces, mientras que la Vinotinto ha conseguido siete victorias y se registran 16 empates. Sin embargo, la balanza se fue equilibrando un poco en los últimos 16 años.

El desempeño del combinado nacional contra Colombia, cuando juega como local, es mucho más parejo. En nueve partidos disputados en Venezuela por eliminatorias, la Vinotinto ha ganado dos, ha perdido dos y se han producido cinco empates.

A buscar cambiar el rumbo

Históricamente, en Venezuela, Colombia solo ha logrado una victoria en ocho encuentros. La última vez que Venezuela derrotó a Colombia en casa fue en 2013, con un gol de Salomón Rondón.

El partido más reciente entre ambos se jugó en Barranquilla, con victoria para Colombia por 1-0 en la inauguración de las eliminatorias. Sin embargo, en los últimos seis enfrentamientos, la Vinotinto no ha logrado ganar, con un balance de 4 derrotas y 2 empates.

A pesar de las estadísticas, la Vinotinto sabe que no hay mañana, mientras que en el Monumental de Maturín se espera una afición volcada en conseguir un hito inédito en su historia en su camino hacia el Mundial.

