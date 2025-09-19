Fecha de llegada del iPhone 17 a Venezuela: precios promedio y compra por cuotas

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana Apple ha lanzado finalmente el iPhone 17, móvil esperado por los fieles usuarios de la marca estadounidense. En Estados Unidos la venta de este equipo inicia este viernes 19, sin embargo, a Latinoamérica se espera que llegue entre finales de septiembre e inicios de octubre.

En cuanto a su llegada a Venezuela, tiendas de venta de artículos electrónicos como iphonizate y SoyTechno, han comenzado la preventa, y desde ya realizan una lista de interesados en adquirirlos.

La nueva línea del iPhone 17 incluye cuatro modelos:

iPhone 17 : pantalla OLED de 6.3 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa ProMotion de 120Hz

: pantalla OLED de 6.3 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa ProMotion de 120Hz iPhone Air : El modelo más delgado de la serie, con un grosor de 5.6 mm

: El modelo más delgado de la serie, con un grosor de 5.6 mm iPhone 17 Pro : este dispositivo está diseñado para usuarios que buscan un rendimiento superior.

: este dispositivo está diseñado para usuarios que buscan un rendimiento superior. iPhone 17 Pro Max: ofrece características más avanzadas para los entusiastas de la tecnología.

Precios del iPhone 17 en Venezuela

En cuanto al costo que tendrá el iPhone 17 en Venezuela, ha trascendido que el precio promedio de los equipos oscilaría entre 1.799 y 3.999 dólares.

Los pagos con Cashea se pueden realizar hasta en seis cuotas para usuarios desde el nivel 3 en adelante, quienes requieren una inicial mínima del 30 % del valor de la compra.

En ese sentido, los usuarios se podrán llevar el iPhone 17 pagando una inicial desde los $540 (versión más económica) hasta $1200 (versión Pro Max).

Los precios en Cashea varían según el modelo y la capacidad de almacenamiento.

-iPhone 17 (256 GB): $1.799

-iPhone 17 (512 GB): $2.089

-iPhone 17 Pro (256 GB): $2.359

-iPhone 17 Pro (512 GB): $2.719

-iPhone 17 Pro Max (256 GB): $2.659

-iPhone 17 Pro Max (512 GB): $3.009

-iPhone 17 Pro Max (1 TB): $3.309

-iPhone 17 Pro Max (2 TB): $3.999

