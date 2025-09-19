¡Atento! IVSS: estos son los pasos y requisitos para cotizar como trabajador independiente

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), informó el proceso para que los trabajadores independientes puedan adquirir la condición de asegurados con el derecho a las prestaciones.

A través de su cuenta en Instagram, el IVSS difundió los pasos y requisitos para cumplir el proceso, el cual se puede realizar en todo el territorio nacional.

Pasos para cotizar como trabajador independiente

De acuerdo con la información proporcionada por el IVSS, esto "es un derecho otorgado por la Ley del Seguro Social y su Reglamento a los trabajadores y las trabajadoras que deseen continuar cotizando de forma independiente sin estar vinculados a una empresa o institución pública".

En este sentido, resalta que este proceso se puede realizar en cualquier Oficina Administrativa del IVSS en todo el país.

¿Cuáles son los requisitos para cotizar como trabajador independiente?

Según la publicación del IVSS en sus redes, los requisitos son los siguientes:

Forma 14-196, se debe descargar desde la web del IVSS: www.ivss.gov.ve en la sección Biblioteca de formas continuación facultativa

Copia de la cédula de identidad vigente

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del asegurado

