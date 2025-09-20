Asilo en España: requisitos y pasos clave que necesitas saber para solicitarlo

Suscríbete a nuestros canales

El asilo en España se erige como una figura de protección fundamental y un mecanismo legal para acoger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.

A través de este proceso, el Estado español asume la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los solicitantes, ofreciéndoles un espacio de paz y esperanza.

El camino para obtener el asilo, sin embargo, es un proceso riguroso y regulado por la ley, que requiere el cumplimiento de una serie de requisitos y la presentación de una documentación exhaustiva.

Requisitos para solicitar asilo en España

Según información proporcionada por la página oficial de la Policía Nacional, para solicitar asilo en España, el solicitante debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

El primer y más importante de ellos es la situación de persecución o riesgo grave de sufrir un daño en su país de origen.

Pasaporte vigente y copia de todas las hojas (incluyendo las que estén en blanco)

Certificado de empadronamiento (últimos tres meses)

Relato escrito explicando los motivos

Pruebas de respaldo

2 fotos tipo carnet con fondo blanco

Cita de asilo

En caso de que el interesado sea menor de edad, deberá consignar el acta de nacimiento apostillada.

Otros detalles sobre la solicitud

La solicitud debe ser presentada en un plazo máximo de un mes desde la llegada a territorio español o desde que se produjo la situación que motivó la huida.

La presentación se puede realizar en diferentes lugares:

Puestos fronterizos : si la solicitud se realiza al llegar a España.

: si la solicitud se realiza al llegar a España. Oficinas de Asilo y Refugio (OAR) : en las principales ciudades españolas.

: en las principales ciudades españolas. Comisarías de Policía Nacional : en cualquier punto del territorio.

: en cualquier punto del territorio. Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs): si el solicitante se encuentra internado.

Beneficios del asilo en España

La concesión del asilo en España conlleva una serie de beneficios y derechos que buscan garantizar la integración y el bienestar del solicitante. Entre los más importantes destacan:

Permiso de residencia y trabajo: una vez concedido el asilo, el refugiado obtiene un permiso de residencia que le permite vivir y trabajar de manera legal en España. Este permiso tiene una vigencia inicial de cinco años y puede ser renovado.

Acceso a la educación: los menores refugiados tienen derecho a la escolarización en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Los adultos también pueden acceder a la formación profesional y a la universidad.

Asistencia sanitaria: los refugiados tienen acceso al sistema nacional de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.

Ayudas económicas y sociales: el Estado español ofrece una serie de ayudas para la subsistencia, la vivienda y la integración, que pueden ser solicitadas por los refugiados.

Protección internacional: el asilo ofrece una protección frente a la deportación o expulsión al país de origen, donde la vida o la libertad del refugiado correrían peligro.

Visita nuestras secciones: Servicios y Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube