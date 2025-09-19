Política

Panamá y Venezuela: la explicación de Mulino sobre la restauración de sus relaciones

El presidente de Panamá precisó los detalles en rueda de prensa.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 10:52 am
Panamá y Venezuela: la explicación de Mulino sobre la restauración de sus relaciones
Mi Diario

En las últimas horas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, explicó de qué va la restauración de relaciones con Venezuela.

En tal sentido y durante un encuentro con medios de comunicación, Mulino aclaró que son consulares y no diplomáticas. 

"No hemos restaurado ni estamos pensando en restaurar las diplomáticas, pero sí las consulares por un tema humanitario", enfatizó.

La verdad detrás del restablecimiento de relaciones entre Panamá y Venezuela, según Mulino

En ese contexto, especificó que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para "trasladar" a aquellos migrantes que regresan desde el norte tras ver frustrado su intento de entrar a Estados Unidos (EEUU).

"Para poder lograr el traslado de todos los indocumentados que llegan a Panamá y poderlos enviar directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida, por eso está nuestra cónsul allá", dijo.

Por otra parte, se refirió al tema comercial y mencionó que tener las relaciones consulares en pausa afectaba a múltiples empresas y sobre todo la capacidad de redistribución de productos desde la zona libre.

Del mismo modo, señaló al sector aviación: "Nuestra aerolínea panameña, que también cortó comunicación aérea con Venezuela, tiene hoy un número de frecuencia, creo que tres o cuatro (…) hacia Caracas y otros puntos", añadió.

 

También puede visitar nuestra sección : Migración 

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
belleza
gastronomía
Viernes 19 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América