Pensión IVSS: esta es la próxima fecha de pago oficial para los adultos mayores

Adultos y adultas mayores están a la espera en los próximos días del pago del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) relacionado con la pensión del mes de octubre de 2025.

Este sábado 20 de septiembre, el IVSS, a través de sus redes sociales, confirmó la fecha en que será liberado el pago.

Pensionados IVSS: ¿Cuándo pagan el mes de octubre?

La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

"¡Amiga y amigo pensionado! A fin de optimizar el servicio a sus beneficiarios, el personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anuncia que iniciará el pago a las pensionadas y los pensionados correspondiente al próximo mes. De igual forma, recomienda usar medios electrónicos para mayor información. ¡El IVSS trabaja para ti!", se lee en la publicación oficial de su cuenta en Instagram.

Además, para este mismo día, se estima que sea entregado el Ingreso Contra la Guerra Económica.

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Amor Mayor. Cobrarán 50 dólares indexados. El monto aproximado es de 7.800 bolívares.

Del mismo modo, el IVSS exhortó a los adultos mayores a utilizar la banca electrónica.

Tipos de pensión en Venezuela

Sobreviviente

Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral.

Invalidez o por discapacidad

Se les proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitados para trabajar.

Vejez

Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años de edad y a las mujeres de 55 años, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país.

