Rusia incursiona en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica: así lo interceptaron

Rusia incursinó nuevamente el espacio aéreo de tres países de la Alianza Atlántica, con un avión militar que sobrevoló el área sin permiso.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ordenó a dos caza alemanes para interceptar del vuelo del mencionado avión militar ruso.

Rusia incursiona en espacio aéreo de la OTAN

La incursión rusa de este domingo se suma a una serie de sobrevuelos con drones y aviones rusos sobre el estacio aéreo de tres países de la OTAN.

Pese a que la OTAN reforzó la vigilancia en el este de Europa, Rusia continúa violando el espacio aéreo previo a la reunión del Consejo de Seguridad que tratará la violación del espacio aéreo de estonia por parte de Rusia.

Interceptan avión militar ruso en el mar Báltico

Ante la incursión rusa, la OTAN solicitó una rápida respuesta a la Fuerza Aérea alemana, quienes enviaron a dos cazas Eurofigther para interceptar la aeronave rusa.

Los dos cazas alemanes escoltaron al avión ruso Ilushyn Il-20M, el cual generalmente usan para labores de vigilancia, reconocimiento o espionaje sobre el mar Báltico.

