¡Adiós a la explosión demográfica! Expertos revelan que la población mundial no crecerá como se esperaba

La narrativa de la "explosión demográfica" que ha dominado por décadas está a punto de cambiar. Según un informe de The Economist, la población mundial podría alcanzar su pico en la década de 2050 y sin superar los 9 mil millones de personas, una reducción de lo que esperaban los expertos.

El fenómeno demográfico no se limita a un solo país. En Turquía, la tasa de fertilidad total ha caído drásticamente, muy por debajo del nivel de reemplazo, un hito que, según la ONU, no se esperaría hasta el año 2100.

La misma tendencia se observa en países como Colombia, con una tasa incluso menor que la de Tokio.

Mientras tanto, en Europa, Francia reportó en 2024 menos nacimientos que en 1806, e Italia alcanzó su registro más bajo desde 1861.

La caída más rápida de lo esperado y las razones detrás de la tendencia

La disminución de la fertilidad ha ocurrido a una velocidad sin precedentes. Según los datos del informe, el ritmo de reducción mundial se ha duplicado cada diez años en las últimas décadas, llegando a caer un 2% anual.

Esto plantea serias implicaciones a largo plazo para países como Corea del Sur, que, con una tasa de fertilidad inferior a uno, podría ver su población reducirse a la mitad en el transcurso de una sola vida.

La caída en el número de nacimientos se debe principalmente a factores positivos, como la mejora de los sistemas de seguridad social, una menor mortalidad infantil y, sobre todo, el creciente papel de la mujer en la sociedad moderna, que prioriza la educación y la carrera profesional.

Asimismo, el uso de métodos anticonceptivos y la reducción de los embarazos adolescentes han jugado un papel clave en esta nueva tendencia demográfica.

