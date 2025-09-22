La guía legal para ciudadanos de EEUU: abogado explica cómo actuar si eres detenido por el ICE en una redada

Suscríbete a nuestros canales

Las redadas y operativos migratorios en Estados Unidos han provocado la detención de ciudadanos estadounidenses por parte de ICE, la agencia federal encargada de inmigración y control aduanero.

Esta realidad ha generado inquietud y dudas sobre qué acciones tomar en caso de ser detenido por este cuerpo.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo, donde un abogado especialista en inmigración compartió detalles importantes sobre las experiencias de personas con ciudadanía estadounidense que han enfrentado arrestos por parte de ICE y recomendaciones para actuar durante estos episodios.

Experiencias recientes y causas de detención

Entre los casos reportados destaca el de Angélica Guerrero, arrestada en un operativo tras participar en una protesta. Se le acusa de daños a propiedad del ICE.

Otras detenciones han ocurrido en espacios públicos y cortes, atribuidas a cargos de obstrucción o agresión.

Según el abogado Andrew Newcomb, "sí hemos visto que personas están siendo detenidos, que son ciudadanos, mayormente porque la administración ha estado deteniendo a personas basado en su aspecto racial, basado en el paradero de donde están trabajando y otros tipos de factores”.

Esto es lo que debe hacer en caso de detención

Newcomb enfatiza la importancia de que residentes y ciudadanos tengan consigo siempre una copia física de su pasaporte o tarjeta de residente. En caso de arresto por ICE, aconseja mantener silencio y ejercer el derecho a consultar a un abogado, evitando intentar explicar la situación al agente.

Explicó que “ellos regularmente son personas que desconocen la ley, no van a dejar ser convencidos por algún tipo de argumento de ese tipo”.

Además, los expertos recomiendan grabar desde una distancia prudente para no interferir con las funciones del agente federal, ya que cualquier contacto puede resultar en cargos adicionales.

Este conjunto de acciones busca proteger los derechos del detenido y evitar complicaciones legales mayores durante los procedimientos con ICE.

