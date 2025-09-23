"Chicagohenge": así es el fenómeno que convierte a Chicago en un espectáculo de luz

Suscríbete a nuestros canales

El equinoccio de otoño, que dará la bienvenida a la nueva estación, trae consigo un fenómeno conocido como "Chicagohenge".

Este comenzó oficialmente a la 1:19 p. m. CT de este lunes en el área de Chicago. En el ecuador, el sol estuvo directamente arriba al mediodía.

Los equinoccios son los únicos momentos en que los polos norte y sur reciben la luz solar al mismo tiempo. La palabra "equinoccio" proviene de dos palabras latinas: "igual" y "noche".

¿Cómo ver el "Chicagohenge"?

Según el Planetario Adler, el fenómeno se pudo ver por última vez el lunes. Los expertos sugieren que el mejor momento para disfrutar de las vistas es de cinco a ocho minutos después del amanecer y antes del atardecer.

Los lugares populares para ver el Chicagohenge incluyen las intersecciones entre las calles Kinzie y Madison.

¿Qué es el "Chicagohenge"?

El Chicagohenge es un fenómeno que se produce cuando el sol se alinea perfectamente con la cuadrícula de las calles de Chicago al amanecer y al atardecer.

El evento ocurre dos veces al año, durante los equinoccios de otoño y primavera. Según el Planetario Adler, el evento fue visible a partir del viernes y el último día de observación fue este lunes.

A partir de esa fecha, en el hemisferio norte, la luz solar disminuirá gradualmente cada día hasta el solsticio de invierno.

Miles de residentes y fotógrafos se reúnen en lugares específicos para observar y capturar el momento en que el sol se alinea perfectamente con la red de calles de la ciudad durante el amanecer y el atardecer.

¿Dónde se puede observar el fenómeno?

La gente se posiciona en calles con vista directa al este o al oeste, como Washington Street, Randolph Street o Madison Street, para ver el sol elevarse o ponerse entre los rascacielos.

Muchos aficionados y profesionales de la fotografía acuden a los puentes sobre el río Chicago o a las calles céntricas para tomar fotos icónicas de este raro espectáculo visual.

Aunque no hay tours oficiales, grupos de amigos o de entusiastas de la fotografía suelen organizar sus propias salidas para vivir la experiencia juntos.

