Microbiota: la ciencia valida que la buena nutrición es clave en la salud general

La microbiota intestinal o flora bacteriana es un ecosistema de billones de microorganismos que habitan nuestro tracto digestivo. Estos microorganismos, principalmente bacterias, cumplen funciones vitales para la salud intestinal y el correcto funcionamiento del cuerpo humano.

Funciones de la microbiota

Cada persona tiene una composición única de microbiota por la genética, la dieta, el estilo de vida y el entorno. Sin embargo, sus funciones son diversas y cruciales. Estas son:

Digestión y nutrición: Ayuda a descomponer carbohidratos complejos y fibras que el cuerpo no puede digerir por sí mismo. Esto produce ácidos grasos de cadena corta (AGCC) como el butirato, que son la principal fuente de energía para las células del colon y tienen efectos antiinflamatorios.

Sistema inmunológico: La microbiota entrena y modula nuestro sistema inmune, enseñándole a distinguir entre patógenos dañinos y sustancias inocuas. Una microbiota equilibrada reduce el riesgo de enfermedades autoinmunes y alergias.

Barrera protectora: Crea una barrera física que impide la proliferación de bacterias patógenas, protegiéndonos de infecciones.

Crea una barrera física que impide la proliferación de bacterias patógenas, protegiéndonos de infecciones. Síntesis de vitaminas: Produce vitaminas esenciales como la K y algunas del grupo B.

Probióticos y prebióticos: El dúo dinámico para una flora sana

Para mantener una microbiota equilibrada, es esencial nutrirla adecuadamente. Aquí es donde entran en juego los probióticos y prebióticos.

Probióticos: Son microorganismos vivos que, cuando se ingieren en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped. Los puedes encontrar en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut y el miso.

Prebióticos: Son tipos de fibra no digeribles que sirven como "alimento" para las bacterias beneficiosas de la microbiota. Se encuentran en alimentos como las alcachofas, la cebolla, el ajo, los plátanos verdes y los espárragos. Consumir prebióticos ayuda a que las bacterias beneficiosas crezcan y se multipliquen.

La investigación en microbiota ha revelado la profunda conexión entre la salud intestinal y condiciones como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos. Así lo validan publicaciones como la de la revista Nature

En definitiva, cuidar de nuestra microbiota es una inversión en nuestra salud a largo plazo. Un paso firme y bien direccionado es adoptar una dieta variada, rica en fibra y alimentos fermentados.

