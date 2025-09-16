Predicciones de la semana del 15 al 21 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El amor está en su mejor momento. Esta semana tienes un trígono de Venus está activando una energía increíble para tus relaciones. Con un poco de imaginación, puedes transformar esta noche en una experiencia verdaderamente memorable. Prepara un espacio íntimo y acogedor que hable de romanticismo y conexión. El Universo, te regala esta oportunidad para que te conectes con la persona que amas de una forma más profunda. Permítete disfrutar de la dicha de estos momentos, porque son los que realmente nutren el alma. Abre tu corazón a todo lo que el amor tiene para ofrecerte hoy. ¡disfruta!

TAURO: El trígono positivo con el Sol de esta semana, te llena de vitalidad, impulsando la regeneración de tu cuerpo y el fortalecimiento de tu salud. Sigue adelante en la búsqueda del equilibrio, porque de ahí surgirá el impulso para tu progreso. Ya superaste la etapa más dura; ahora es el momento de rediseñar tu vida desde una nueva perspectiva. Es la oportunidad perfecta para redefinir tu camino y alcanzar nuevas metas. Acepta el pasado, no como un lamento, sino como la base de una transformación que te hará más fuerte. Bendice lo que viene y enfócate. Recuerda que tu resiliencia es la clave. ¡avanza!

GEMINIS: La cuadratura negativa de Mercurio genera un ambiente tenso durante toda la semana, por lo que este no es el mejor momento para discutir asuntos delicados con tu familia. Es aconsejable posponer estas conversaciones hasta que la energía astrológica mejore. De lo contrario, podrías encontrarte en situaciones complicadas que generen roces y conflictos innecesarios. Es fundamental que mantengas la calma y evites confrontaciones. Tómate un tiempo para reflexionar y concentrarte en la paz interior, porque la serenidad será tu mejor aliada. Es el instante de tomar las riendas y reconectar. ¡relájate!

CÁNCER: El sextil positivo con el Sol te llena de vitalidad, impulsando la regeneración de tu cuerpo y el fortalecimiento de tu salud. Aprovecha esta semana para seguir buscando el equilibrio de ahí saldrá el impulso para tu progreso. Es un momento perfecto para rediseñar tu vida y recuperar tu bienestar, dejando atrás lo que ya no te sirve. Ya superaste la etapa más dura, ahora es el momento de construir tu camino desde una nueva perspectiva. No te lamentes por lo que quedó en el pasado, sino que bendice lo que está por llegar. Recuerda que cada paso que das ahora, te acerca a la vida que mereces. ¡progresa!

LEO: Es una semana clave para la introspección. Dedica tiempo a reflexionar sobre las fallas que han surgido en tu camino. Una vez que identifiques esos errores, podrás enfocarte en corregirlos y seguir avanzando con fuerza. Quirón, te impulsa a sanar esas heridas emocionales para que encuentres la paz y el equilibrio que tu corazón anhela. Si ignoras este análisis interno, corres el riesgo de estancarte y perder el rumbo de tu crecimiento personal. Es tiempo de transformar la adversidad en sabiduría. Recuerda que, con voluntad y fe, todo puede mejorar para bien, porque tu capacidad es infinita. ¡analiza!

VIRGO: Es normal que sientas una gran inseguridad, algo que quizás no habías experimentado antes. El Universo, esta semana te está empujando a tomar una decisión trascendental. Hay muchas expectativas a tu alrededor y el desafío es pasar esta prueba con éxito. Analiza con calma cada paso que des y concéntrate en encontrar la mejor solución. Toda esta presión es producto de la oposición al Nodo Norte, una energía que te obliga a evolucionar. Recuerda que este es un momento de gran crecimiento personal. Confía en tu intuición y en tu capacidad para resolver cualquier obstáculo. ¡asciende!

LIBRA: La cuadratura negativa con Júpiter está creando un ambiente de frustración, haciendo que las cosas no salgan como esperas. Es normal que esta semana te sientas abrumado y que percibas una falta de apoyo a tu alrededor. Esta sensación de soledad, puede ser muy pesada, pero es fundamental que no te rindas. Busca un nuevo espacio mental que te ayude a elevar tu vibración y a recuperar tu equilibrio interior. Tienes que encontrar la calma, relajarte y fortalecer tu conexión con Dios. Recuerda que esta etapa es temporal y que tu fortaleza reside en tu capacidad de resiliencia. ¡reajusta!

ESCORPIO: Estás viviendo una etapa de gran emoción y felicidad. El trígono positivo de la Luna te envuelve y te bendice, llenándote de una energía poderosa que te impulsa hacia un crecimiento continuo. Aprovecha la influencia de esta semana para lograr avances significativos en tu evolución personal. Mantén tu conexión con tu fé para asegurar que tu camino siga siendo luminoso y nada te aparte de tu propósito. Es crucial que sostengas este alto nivel de optimismo y alegría. La abundancia está de tu lado y se manifestará si mantienes tu corazón abierto y lleno de gratitud. Los grandes logros están a la vuelta. ¡adelanta!

SAGITARIO: El trígono positivo con Quirón esta activo durante toda la semana. El sanador cósmico, te da la claridad que necesitas para ver tus vulnerabilidades sin juzgarte. Esta poderosa alineación es una oportunidad para transformar tus debilidades en fortalezas. Con una fe inquebrantable, podrás corregir lo necesario y avanzar hacia un futuro más brillante. Tu capacidad de sanar no solo se fortalece, sino que también te prepara para nuevas experiencias. Mantén viva la esperanza, porque estás en el camino para saborear las verdaderas dulzuras de la vida. Recuerda, cada paso que das te acerca a Dios. ¡conéctate!

CAPRICORNIO: La cuadratura negativa con Neptuno te pide que prestes especial atención durante toda la semana a tu bienestar espiritual para evitar problemas mayores. Es esencial que protejas tu energía y refuerces tu campo áurico. Es probable que estés percibiendo influencias negativas de tu entorno, por lo que una limpieza energética es necesaria. Puedes emplear la técnica que te resulte más cómoda y que sientas que te brinda mejores resultados. La clave es reconectar con tu esencia más pura y alejarte de cualquier vibración que no te pertenezca. Tu paz interior será tu mejor defensa. ¡límpiate!

ACUARIO: Semana peligrosa donde debes ser muy cauteloso con las relaciones amorosas. La oposición negativa con Venus, el planeta del amor, puede generar tensión. Es crucial que evites las discusiones y cualquier situación conflictiva. Este no es el momento para hacer reclamos o buscar confrontación. La prudencia, es tu mejor aliada. Es mejor dejar pasar algunas cosas y retomar la conversación en el futuro, cuando la energía sea más favorable para resolver todo con tu pareja. Tu paciencia, será clave para mantener la armonía y evitar un quiebre innecesario. Recuerda que a veces, un paso atrás es para avanzar. ¡contrólate!

PISCIS: La oposición negativa con el Sol te exige que no bajes la guardia con tu salud. Esta posición planetaria de esta semana te resta vitalidad y podría llevarte a un estado de desánimo. Es momento de elevar tu vibración y dejar atrás todo lo que te hizo daño en el pasado. El perdón, es un paso fundamental para seguir adelante. Seguramente con tu fé como guía, podrás sanar y avanzar. Recuerda que tu bienestar físico y mental están conectados, así que prioriza el cuidado de ambos. La sanación, te espera cuando decidas soltar. No permitas que las viejas heridas te impidan brillar con toda tu luz. ¡suelta!

By: ARTURO ACOSTA

Instagram @arturoacostamerlin WhatsApp +50761224076

