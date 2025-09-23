Pasticho dorado sin pasta: excelente opción para quienes quieren cuidar su figura

El pasticho es un plato clásico de la cocina latinoamericana, tradicionalmente hecho con capas de pasta, carne, salsa bechamel y queso. Sin embargo, en los últimos años ha ganado popularidad una versión innovadora: el pasticho de auyama sin pasta.
Esta alternativa surge por varias razones: primero, por motivos de salud, ya que al eliminar la pasta se reduce significativamente el contenido de carbohidratos, convirtiéndolo en un plato más ligero y apto para dietas bajas en carbohidratos o para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable.
Segundo, por creatividad culinaria, ya que la auyama aporta textura, dulzor natural y color, haciendo que cada capa sea visualmente atractiva y sorprendentemente sabrosa. Además, su suavidad permite sustituir la pasta sin perder la sensación de capas que caracteriza al pasticho tradicional.
Pasticho de auyama
Ingredientes
1 auyama mediana, pelada y cortada en láminas finas
400 g de carne molida (o champiñones, lentejas o tofu para versión vegetariana)
1 cebolla picada
2 dientes de ajo picados
2 tomates
Especias al gusto (orégano, comino, albahaca, pimienta)
2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de harina de trigo
2 tazas de leche
Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
1 taza de queso rallado (mozzarella, gouda o el de tu preferencia)
Preparación
Auyama
- Cortar en láminas finas.
- Hierve ligeramente u hornear hasta que estén tiernas pero firmes.
Relleno
- Sofríe la cebolla y ajo.
- Agrega la carne molida (o la opción vegetariana).
- Añade los tomate y especias.
- Cocina hasta que quede jugoso.
Bechamel
- Derrite la mantequilla en una olla.
- Incorpora la harina y cocina 1 minuto.
- Añade la leche poco a poco, removiendo hasta espesar.
- Condimenta con sal, pimienta y nuez moscada.
Montaje
- En un molde, colocar una capa de auyama.
- Cubre con relleno, luego un poco de bechamel.
- Repite hasta llenar el molde.
- Termina con salsa bechamel y queso rallado.
- Lleva al horno precalentado a 180 °C.
- Hornea 25 a 30 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante.
¡Buen provecho!
