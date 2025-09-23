Pasticho dorado sin pasta: excelente opción para quienes quieren cuidar su figura

Suscríbete a nuestros canales

El pasticho es un plato clásico de la cocina latinoamericana, tradicionalmente hecho con capas de pasta, carne, salsa bechamel y queso. Sin embargo, en los últimos años ha ganado popularidad una versión innovadora: el pasticho de auyama sin pasta.

Esta alternativa surge por varias razones: primero, por motivos de salud, ya que al eliminar la pasta se reduce significativamente el contenido de carbohidratos, convirtiéndolo en un plato más ligero y apto para dietas bajas en carbohidratos o para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable.

Segundo, por creatividad culinaria, ya que la auyama aporta textura, dulzor natural y color, haciendo que cada capa sea visualmente atractiva y sorprendentemente sabrosa. Además, su suavidad permite sustituir la pasta sin perder la sensación de capas que caracteriza al pasticho tradicional.

Pasticho de auyama

Ingredientes

1 auyama mediana, pelada y cortada en láminas finas

400 g de carne molida (o champiñones, lentejas o tofu para versión vegetariana)

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

2 tomates

Especias al gusto (orégano, comino, albahaca, pimienta)

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina de trigo

2 tazas de leche

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

1 taza de queso rallado (mozzarella, gouda o el de tu preferencia)

Preparación

Auyama

- Cortar en láminas finas.

- Hierve ligeramente u hornear hasta que estén tiernas pero firmes.

Relleno

- Sofríe la cebolla y ajo.

- Agrega la carne molida (o la opción vegetariana).

- Añade los tomate y especias.

- Cocina hasta que quede jugoso.

Bechamel

- Derrite la mantequilla en una olla.

- Incorpora la harina y cocina 1 minuto.

- Añade la leche poco a poco, removiendo hasta espesar.

- Condimenta con sal, pimienta y nuez moscada.

Montaje

- En un molde, colocar una capa de auyama.

- Cubre con relleno, luego un poco de bechamel.

- Repite hasta llenar el molde.

- Termina con salsa bechamel y queso rallado.

- Lleva al horno precalentado a 180 °C.

- Hornea 25 a 30 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

¡Buen provecho!

