Carta astral de José Luis Rodríguez: La salud y la fama dan de qué hablar 

Suscríbete a nuestros canales

José Luis Rodríguez. Nació en Caracas, Venezuela, el 14 de enero de 1943 a las 12:40 pm del signo Capricornio con Ascendente y Luna en Tauro. Está en la cúspide de una selecta lista de artistas latinoamericanos. Cantante, compositor, productor, actor, animador, empresario. Icono venezolano de todos los tiempos. Ha grabado 64 discos, 20 discos recopilación, 23 duetos, 40 novelas, 5 reality. 60 premios internacionales donde destacan: 1 Latín Grammy honorífico a la excelencia, 2 Latín Grammy, 5 participaciones en Viña del Mar, arrasando con todos los premios. Innumerables discos de platino y oro. Padre de 3 hijas.

Futuro: Acaba de entrar en un ciclo excelente y un poderoso resurgimiento de la mano de júpiter, pasando por su ascendente, para volver a dar un brillo excelente a su carrera, con nuevos conciertos y gira de medios, como si fuese, un nuevo cantante. 2025-26 serán maravillosos y su público podrá disfrutar de sus canciones en grandes espectáculos.

Salud: Deberá cuidar la salud, que será vera debilitada para 2027-2028. Se presentará una crisis, otra vez en el sistema respiratorio. Desde ahora, deberá estar atento a su salud y evitar los excesos de sus compromisos y eventos.

Amor: En estos momentos, su esposa, no está de acuerdo con una extensa gira por el mundo. Existen muchas discusiones sobre el tema. Debería tener mucho cuidado y hacerle caso a su mujer. No están bien y existen diversos conflictos en la pareja.

Dinero: Hasta 2028 se verá mucho dinero entrando en las arcas del cantante. Se pagarán deudas y estará solvente una vez más. Deberá hacer buen uso de sus riquezas e invertir en su salud, para resolver la crisis de finales del 2028-29.

Familia: Estarán envuelto en escándalos, que no lo dejan tranquilo. Sus hijas y su ex esposa, seguirán molestando y estarán de gira profesional de manera paralela. El seguramente, seguirá ignorando la situación, para evitar más problemas.

Emociones: Esta muy feliz y por los próximos 4 años, sentirá que Dios, le ha brindado su amor a través de sus grandes éxitos artísticos. Durante este tiempo, recibirá varios homenajes que lo llenaran de felicidad. Se conectará con su público de manera más directa.

Por: Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube