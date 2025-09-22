Predicciones de la semana del 22 al 28 septiembre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En esta semana, te encuentras directamente alineado con Dios, todo es gracias al tránsito de Neptuno por tu signo. Se termino la incredulidad y empiezas a ver la transferencia entre lo místico a lo real. Ábrete a recibir la ayuda celestial y nutre tu conexión espiritual constantemente, sin olvidar jamás tu relación con la divinidad. No debes alejarte del poder superior, una lección que te acompañará para siempre. Es un sentimiento hermoso saber que no estás solo y percibir su presencia en cada instante de tu vida. Permite que tu corazón se abra para que puedas ser un faro de luz para los demás. ¡Elévate!

TAURO: Durante toda la semana podrías enfrentarte a un desafío en el amor, ya que una cuadratura de Venus está influyendo en tus emociones. Puedes sentir que las cosas son complicadas y que la única salida es terminar la relación. Sin embargo, antes de tomar una decisión tan drástica, reflexiona si una ruptura amistosa y civilizada es realmente lo que necesitas. Tómate el tiempo para escuchar a tu corazón y considera tu bienestar a largo plazo. No te dejes apresurar por nada ni nadie. Relájate, analiza y actúa con sabiduría para demostrar la madurez que tienes acumulada a través del tiempo. ¡Concéntrate!

GÉMINIS: Sigue avanzando a buen ritmo en esta maravillosa semana, justo como te lo indica el planeta Marte. Es el planeta de la acción y su influencia te impulsa a dar pasos concretos para alcanzar el siguiente nivel. Deja atrás los fracasos del pasado y enfócate en lo que puedes lograr para progresar. Es el momento de poner en práctica tu visión, aprovechando cada oportunidad que el Universo te presenta. La vida, te está mostrando el camino para crecer en todos los sentidos, solo tienes que decidir qué aspectos quieres mejorar. Ordena tus prioridades y realiza un plan de acción exitoso. ¡Actívate!

CÁNCER: La Luna, en esta semana te respalda con un trígono positivo, lo que te da un apoyo emocional profundo y tranquilo. Te sientes feliz y lleno de gratitud, ya que las bendiciones están fluyendo en tu vida y tus logros están siendo celebrados. Estás pasando por una etapa muy favorable, y esperamos que esta energía se mantenga por mucho tiempo. Te felicitamos por esta notable recuperación emocional que te impulsa avanzar con más fuerza. Tu resiliencia y la luz que irradias ahora son una inspiración para todos los que te rodean. Mantén el alto nivel para el beneficio de todos. ¡Continúa!

LEO: Se activó esta semana una cuadratura negativa con la Luna que puede estar causándote altibajos emocionales, sintiendo que un día estás bien y al siguiente no. Es parte natural de la vida, y la clave está en aprender a manejar estos procesos para seguir adelante. Este es un momento crucial para equilibrar tus emociones y avanzar con pasos firmes y seguros. Acepta que los desafíos no son obstáculos, sino oportunidades para superarte, volviéndote cada día más fuerte y sabio. Tu resiliencia te permitirá brillar incluso en los momentos de mayor sombra. Trata de aprender de la sombra oscura que te rodea. ¡Ilústrate!

VIRGO: Es una semana para liberar todo lo negativo a través del perdón, una herramienta poderosa que te dará una profunda sensación de autonomía. Tienes un sextil positivo de Lilith, su poderosa energía está sacando a la luz los procesos internos que te han frenado. Recomendamos aprovechar este tránsito para activar cualquier mecanismo que te ayude a sanar tu pasado. Al hacerlo, no solo te liberas de las viejas cargas, sino que abres el camino para un avance significativo en tu vida y en tu bienestar emocional. Los beneficios se observarán con el paso del tiempo en momentos llenos de alegría y paz. ¡Libérate!

LIBRA: La semana se mantienen con cambios y ajustes para que puedas alcanzar mejores resultados en tu vida. Afortunadamente, cuentas con el apoyo del planeta Urano, cuya energía acelera este proceso y lo hace menos traumático. Es el momento de abrirte por completo a nuevas experiencias y formas de hacer las cosas para que tu camino sea más suave y tranquilo. Recuerda que los cambios son inevitables, pero cuando los abrazas con confianza, se convierten en la fuerza que te impulsa hacia un futuro más brillante. Deja de luchar en contra de lo inevitable para dejar de perder energía importante. ¡Relájate!

ESCORPIO: Semana importante donde la Luna está pasando por tu signo y te ofrece una energía inmensa. Usa este poderoso tránsito para enfocarte en tus beneficios futuros. Es el momento de canalizar tus energías hacia tus objetivos, haciendo lo necesario para cumplirlos de la manera más eficiente posible. Paralelamente, sentirás un equilibrio en tus emociones, una renovación que te llenará de fuerzas positivas. No dudes en usar este impulso para dar ese empujón decisivo y lograr una aceleración urgente en tu camino. Esta energía solo sucede una vez al mes y es importante usarla a favor. ¡Enfócate!

SAGITARIO: Semana positiva donde tienes la energía para reconocer que las decisiones que has tomado recientemente son las acertadas. Es crucial que continúes respaldando tu propio camino y no permitas que la incertidumbre debilite tu convicción. No cambies de rumbo ni dejes que las dudas arruinen tu visión. Mantén la calma, confía en tu proceso y pronto los resultados positivos empezarán a manifestarse. Tu intuición te está guiando hacia un destino exitoso gracias al sextil positivo de Marte. Los procesos positivos no generan un avance de manera inmediata, siempre toman algo de tiempo para ser consolidados. ¡Mantente!

CAPRICORNIO: Vives en esta semana con la cuadratura de Marte, algunas de las acciones que tienes planeadas realizar no serán las más acertadas. Es crucial que te tomes un tiempo para revisar y organizar cada detalle. Analiza detenidamente lo que estás haciendo para asegurar mejores resultados y minimizar los errores. Este es el momento de rectificar el rumbo y poner en marcha estrategias más positivas. La vida te está dando la oportunidad de aprender a través de la corrección, volviéndote más eficiente y sabio en el proceso. Es normal estar errado y también es predecible que mejores el comportamiento. ¡Modifícate!

ACUARIO: Se abre esta semana ante ti la oportunidad de hacer los cambios y metamorfosis necesarias para llegar a tu meta más rápido. Se mantiene activo un fuerte trígono positivo con Marte. Siente cómo el Universo te respalda, respondiendo de forma positiva a tu gran esfuerzo. Deja atrás las excusas, porque este es el instante perfecto para producir un salto significativo. La gloria que has estado buscando, está comenzando a manifestarse y es tu momento de mantener esa energía. Tu dedicación te ha puesto en el camino de la victoria para el beneficio de toda tu familia. ¡Glorifícate!

PISCIS: Estás recibiendo un gran apoyo gracias al trígono positivo de la Luna. Semana muy positiva donde te sientes feliz y satisfecho porque el Universo te está bendiciendo y celebrando tus éxitos. Vives un momento muy positivo y deseamos que esta buena racha se prolongue. Te felicitamos por tu excelente liberación y renacimiento psicológico emocional, que te permite seguir adelante con más determinación. Es muy positivo verte crecer con fuerza y demostrar tu resiliencia. Dios jamás abandona a sus guerreros más efectivos que vencen a sus demonios internos para convertirse en seres de luz. ¡Celebra!

Por: Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

