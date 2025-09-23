¿Qué es lo mejor del mundo coreano para el rostro?: conocida tiktoker nos da sus recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

La rutina de skincare coreana es un método de cuidado facial que se ha vuelto muy popular en todo el mundo por sus resultados visibles y su enfoque en la prevención. A diferencia de otros regímenes más básicos, esta rutina se caracteriza por tener varios pasos (que pueden ir de 5 a 10 o más) con productos diseñados para limpiar, hidratar, nutrir y proteger la piel de manera progresiva.

Esta rutina incluye fases como la doble limpieza, la aplicación de tónicos, esencias, sérums, mascarillas y protectores solares.

El skincare coreano no se trata solo de corregir imperfecciones, sino de mantener la piel saludable, luminosa y equilibrada a largo plazo, y es aquí donde radica su fama: su filosofía.

La innovación de la cosmética coreana, con ingredientes naturales, texturas ligeras y fórmulas avanzadas, ha conquistado a quienes buscan resultados efectivos y personalizados. Así, se ha convertido en un referente global de belleza.

Cuidado coreano para la piel

Si hay algo que saben hacer los coreanos es cuidar la piel, y esto se debe a que lo hacen con productos súper efectivos e innovadores que nos ayudan a tener una piel sana y brillante.

Jimena Aguilar, con más de 2 millones de seguidores en la red social TikTok, aconseja que de todos los artículos utilizados para el cuidad de la piel, los productos con exosomas, los sérums con micro agujas, el PDRN (obtenido de la esperma del salmón) y las terapias de luz led, son las tendencias más relevantes y efectivas en el cuidado de la piel.

Aguilar explica que actualmente hay cuatro innovaciones que destacan dentro de la cosmética y la dermatología estética, tanto por sus resultados como por su popularidad en el mercado.

El primero de ellos son los productos con exosomas, pequeñas vesículas que actúan como mensajeros celulares, capaces de estimular la regeneración de la piel y mejorar su aspecto de manera profunda. Posteriormente, menciona los sérums aplicados con micro agujas, una técnica que favorece la penetración de los activos y multiplica su eficacia, logrando resultados visibles en la textura y luminosidad del rostro.

En tercer lugar, Jimena destaca el PDRN, un ingrediente que proviene del ADN del salmón, conocido por su capacidad de acelerar la reparación cutánea, hidratar en profundidad y aportar un efecto rejuvenecedor. Aunque pueda sonar inusual, este componente se ha convertido en un referente dentro de tratamientos faciales avanzados.

Finalmente, menciona las terapias con luz LED, que utilizan distintas longitudes de onda para tratar problemas específicos de la piel, como el acné, la inflamación o los signos de envejecimiento, y ahora ya se pueden conseguir también para tratar el cuello.

De acuerdo con Jimena Aguilar, estos cuatro métodos representan lo más innovador para quienes buscan un cuidado de la piel integral, ya que combinan ciencia, tecnología y resultados comprobados.

