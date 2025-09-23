Mieloma múltiple latente: nueva esperanza para frenar su progresión

Suscríbete a nuestros canales

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que afecta a las células plasmáticas de la médula ósea. Antes de que la enfermedad se manifieste con síntomas graves, existen etapas previas que permiten identificar a los pacientes en riesgo. Una de ellas es el mieloma múltiple latente, conocido en inglés como smoldering multiple myeloma (SMM).

El SMM se considera una fase intermedia: las células plasmáticas anormales y las proteínas monoclonales ya están presentes en mayor cantidad que en la etapa anterior, pero aún no hay daño en órganos ni síntomas visibles.

El problema es que este estado puede progresar con el tiempo hacia un mieloma activo, que sí compromete la salud seriamente. En personas con SMM de alto riesgo, la probabilidad de desarrollar mieloma múltiple en los primeros dos años es cercana al 50 %.

Hasta hace poco, la práctica común era mantener una vigilancia activa, es decir, controlar periódicamente la evolución del paciente sin dar tratamiento mientras no hubiera síntomas. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren que intervenir antes podría marcar la diferencia.

Esperanza de frenar su desarrollo

Un ensayo clínico liderado por el Dr. S. Vincent Rajkumar en la Clínica Mayo analizó esta posibilidad. En el estudio participaron 390 personas con SMM de alto riesgo, que fueron divididas en dos grupos: uno recibió únicamente observación y el otro fue tratado de manera temprana con daratumumab, un medicamento ya aprobado para el mieloma activo.

Los resultados fueron prometedores. Tras seis años de seguimiento, la gran mayoría de los pacientes que solo estaban bajo vigilancia (entre un 80 % y 90 %) habían mostrado progresión hacia la enfermedad activa.

En contraste, quienes recibieron daratumumab lograron retrasar de manera significativa ese avance, con una mejor supervivencia global y sin efectos secundarios graves que comprometieran su calidad de vida.

Esto representa una esperanza concreta para quienes viven con mieloma múltiple latente de alto riesgo: la posibilidad de que un tratamiento temprano evite o al menos retrase el momento en que la enfermedad se convierte en mieloma múltiple activo. Además, abre la puerta a un cambio de paradigma en la forma en que se maneja esta etapa silenciosa de la enfermedad.

