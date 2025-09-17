Chepa Candela: Leonardo Villalobos alborota el avispero

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Gorrr morning!!... Yyy en plena mitad de semana, les doy, una vez más, la bienvenida a los miles y miles de lectores y seguidores (¡Y a los que no son también!) para que ¡pelen esa pepa! de ojos y la posen en esta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero, donde las tramoyas, brollos, bretes, tretas y rollos, ¡no faltarán jamáaasss!…

Osmel Sousa

Yyy como para batírselas sabroso para eso me tienen aquí, más rápido que inmediatamente paso a contarles que OSMEL SOUSA prendió el rancho por allá en tierras aztecas, pues quedó clarito que se pasó por el forro del celular la votación del jurado en la elección de la Miss Universo México 2025, y según missólogos y algunos medios de ese país, hizo lo que le dio la gana .con los resultados que, finalmente, favorecieron a una de sus pupilas…¡Ásí como lo están leyendo!...Según la onda proveniente de aquellos “lares”, al “Zar de la belleza” le preguntaron horas antes de la final de dicho “templete” si tenía alguna favorita… y respondió que no, pero ante la insistencia de los fablistanes soltó esta perlas: “Me gusta Miss Tabasco", cosa que desató la furia del resto de las candidatas que estuvieron a punto de abandonar la competencia, y ante el amotinamiento el susodicho salió por sus redes y aclaró lo que había dicho…perooo…ya el mal estaba hecho pues en la noche, el resultado fue el que adelanto el Osmel Sousa pues “casualmente”, Miss Tabasco fue la que se alzó con la corona, dejando evidencia la “tramoya”…y demostrando, una vez más que las malas mañas no se quitan, ya que como lo hizo muchas veces, aquí, en Venezuela, repitió la historia, allá, en México y le dio la corona a su “protegida”…¿Quuuéee taaal?...

Katherine Bello

Yyy variando el parling, les bato que a la KATHERINE BELLO (¡¡Suussstooo!!) no le fue tan bien como su apellido en su participación en el reality "Camino a Somos tú y yo"... pues no gustó ni como cantante, ni como bailarina y el jurado, integrado por Rosmery, Aran y Gustavo Elis, le dijeron, sin anestesia: ¡"No te vistas que no vas"! , ya que según ellos se ve como muy grandota …y con ese tamaño lo único que puede aspirar es a un personaje de tía solterona, porque el elenco de la mencionada serie estará conformada por chamitos, chamos y chamas…y les cuento que ante el “rebote” que le dieron, muchos fueron los que se alegraron pues dicen que la exmiss, desde que arrancó la competencia se veía como sobrada…porque, al parecer., estaba apadrinada y la ponían de primera en todo…Ahora me pregunto, será que el “tigre” que la apoyando ya no ronca en el canal de la colina?...Lo cierto es que la Katherine Bello, que se juraba la protagonista de la nueva temporada de “Somos tú y yo” ¡quedó “seca”! y es que el favoritismo y los privilegios que tuvo dentro del canal no los podía ocultar ...¡¡¡Oooo seaaaaa!!!....

Leonardo Villalobos

Yyy lo que es el LEONARDO VILLALOBOS está dejando a medio mundo en la calle con sus declaraciones…primero reveló que no es amigo de Daniel Sarcos además espepitó que su riña con Alex Goncalves está viva ,pues Leo fue uno de los que alzó su voz cuando el ganador del reality “12 corazones " se burló de la enfermedad del fallecido animador Dave Capella en su lecho de muerte...Sin embargo, la perlita que más levantó la roncha fue la acusación que hizo contra un alto ejecutivo de la extinta RCTV de quien dijo que le había propuesto “Operación colchón” a cambio de un papelito en uno de los culebrones que producía el desaparecido canal…el animador contó que el tipo, cuyo nombre no reveló, dejando la intriga en el aire, lo invitó a cenar en su casa y el Leo Villalobos, se percató enseguida que la cena era él y dijo "nooo", que nadie lo iba a poner como pollito en brasa…y que no jugaba en ese equipo…Acto seguido salió ¡”como alma que lleva el diablo”, de la casa de su acosador…

