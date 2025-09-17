El secreto de Cardi B: el anuncio que paraliza las redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista exclusiva en CBS Mornings, la rapera estadounidense, Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida por su nombre artístico, Cardi B, confirmó que se encontraba en la espera de su cuarto hijo junto a su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs.

El anuncio de su embarazo llega en un momento importante para la carrera de Cardi B, debido a que el bebé nacerá antes de que dé inicio a su próxima gira, Little Miss Drama, programada para febrero de 2026.

Cabe destacar, que la cantante ya es madre de tres hijos de su matrimonio anterior con el rapero Offset: Kulture (nacida en 2018), Wave (nacido en 2021), y Blossom (nacida en 2024).

“Estoy muy feliz”, dijo en la entrevista. “Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa con todo el trabajo que tengo, y de que además hago todo este trabajo mientras estoy creando un bebé”.

"Yo y mi hombre, nos apoyamos el uno al otro", dijo sobre el futbolista de 31 años. "Estamos en el mismo lugar en nuestras carreras", contó sobre el éxito de ambos. "Siento que ambos somos maravillosos y unos de los mejores en lo que hacemos", agregó Cardi B.

La relación entre Cardi B y Stefon Diggs comenzó a ser pública a finales de 2024, poco después de que la rapera se separara de su exesposo, el también rapero Offset. La pareja se ha mostrado muy unida desde que oficializaron su relación.

El consejo que Cardi B le pidió a Shakira

Durante la conversación, la rapera confesó que recurrió a la cantante colombiana Shakira tras su separación del rapero Offset.

“Yo le pregunté a Shakira ¿Cómo se supera una depresión?, a lo que ella me respondió: Toma tiempo”, dijo Cardi B. Además, la artistas decidió hablar abiertamente de cómo había sido esa etapa de su vida.

“Se siente casi como cuando alguien está pasando por un episodio de síndrome de abstinencia. Sentía que estaba dejando el amor, como que lo estaba sacando de mi cuerpo”, confesó.

