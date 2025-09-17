De Sean Diddy a Ben Affleck: conoce el historial amoroso de Jennifer Lopez

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante estadounidense, Jennifer Lopez, siempre ha dado de qué hablar en el mundo del entretenimiento global, no solo por su música y su actuación, sino también por su controversial vida amorosa, que ha sido objeto de una intensa atención mediática durante décadas.

Hace unos meses, se enfrentó a su más reciente divorcio con el actor Ben Affleck. Sin embargo, esta no sería la primera vez que la famosa pasa por este doloroso proceso, pues para nadie es un secreto que ya ha llegado al altar cuatro veces.

A lo largo de los años, JLo ha demostrado ser una romántica empedernida y siempre ha sido muy abiertas en sus relaciones amorosas, su historial incluye cinco compromisos y cuatro matrimonios, cada uno con una historia única.

Los matrimonios de Jennifer Lopez

El primer matrimonio de Jennifer Lopez fue con el camarero cubano Ojani Noa en 1997. La unión fue breve y concluyó un año después, se conocieron en 1996 y se casaron en 1997, esta fue una relación poco conocida por el público en comparación con sus relaciones posteriores.

Años más tarde, en 2001, la cantante y actriz se casó con el bailarín Cris Judd, a quien conoció en el set del video musical de "Love Don't Cost a Thing". Su matrimonio duró hasta 2003.

Ben Affleck (primera relación: 2002-2004; segunda relación y matrimonio: 2021-2024): Esta es una de las relaciones más mediáticas de JLo. Se comprometieron en 2003, pero cancelaron su boda y se separaron en 2004. Sin embargo, años más tarde, sorprendieron al mundo al reavivar su romance en 2021 y se casaron en julio de 2022. Pese a mostrarse muy unidos y enamorados, en agosto de 2024 la artistas solicitó el divorcio, el cual se formalizó en enero de 2025.

Su matrimonio más conocido fue con el cantante Marc Anthony, con quien se casó en junio de 2004, además ha sido su relación más larga y de él nacieron sus dos hijos, los mellizos Emme y Maximilian, en 2008. Finalmente, se separaron en el año 2011 y el divorcio se finalizó en el 2014, pero mantienen una relación amistosa por el bien de sus hijos.

Las relaciones amorosas de JLO ¿Quiénes son sus ex?

Para nadie es un secreto, que el historial amoroso de Jennifer Lopez va más allá de sus cuatro compromisos, debido a que también ha mantenidos relaciones significativas con otras personalidades destacadas.

Su relación con el rapero Sean “P. Diddy” Combs, fue una de sus primeras relaciones públicas, marcada por el glamour y la controversia. La pareja salió por dos años y medio al final de los años noventa y gracias a él tiene el apodo de JLo.

En 2017, antes de retomar su relación con el actor Ben Affleck, la cantante comenzó a salir con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y se comprometieron en 2019. Sin embargo, en el año 2021, la pareja anunció su separación, poniendo fin a otro de sus romances de alto perfil.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube