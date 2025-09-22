Venezolana alcanza liderazgo en Chile: su trayectoria inspira a migrantes profesionales

Suscríbete a nuestros canales

La antropóloga venezolana Ivanna Toyo Semeco fue nombrada Jefa de Carrera de Antropología en la Universidad de Concepción, Chile, el pasado 15 de septiembre. Su historia refleja el camino de cientos de migrantes que transforman desafíos en logros profesionales.

Originaria de Punto Fijo, estado Falcón, Toyo Semeco llegó a Chile hace siete años. Desde entonces, ha construido una sólida carrera como docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales, según el Inmigrante.

Venezolana lidera por primera vez la carrera de Antropología en la UDEC

Ivanna Toyo Semeco se convierte en la primera venezolana en asumir la jefatura de Antropología en esta universidad chilena. Su nombramiento fue respaldado por unanimidad por el Consejo de Profesores.

Graduada en 2014 en la Universidad del Zulia, obtuvo la distinción Summa Cum Laude con una investigación sobre identidad wayuu urbana. Posteriormente, trabajó como antropóloga forense en el Senamecf venezolano.

Gracias a una beca Chevening, cursó un magíster en Antropología Forense en la Universidad de Dundee, Escocia. Esta formación internacional fortaleció su perfil académico y profesional.

Migración, docencia y reconocimiento

Desde su llegada a Chile, Toyo Semeco ha sido parte del cuerpo docente de la UDEC. Inicialmente cubrió un reemplazo, pero su trabajo constante la llevó a consolidarse como referente en la disciplina.

Su nuevo rol implica coordinar el plan de estudios, supervisar procesos académicos y mantener contacto directo con estudiantes. “Quiero ver crecer a nuestros estudiantes”, expresó tras su nombramiento.

Este logro no es aislado. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, más de 500.000 venezolanos residen en el país, muchos de ellos con formación universitaria.

Aportes de la diáspora venezolana en Chile

La historia de Ivanna Toyo Semeco representa el impacto positivo de la migración calificada. Profesionales como ella fortalecen sectores clave como la educación, la salud y la investigación.

Además, su caso evidencia cómo las universidades chilenas reconocen el talento extranjero. La UDEC, fundada en 1919, es una de las instituciones más prestigiosas del país.

Con este nombramiento, Toyo Semeco no solo rompe barreras, sino que abre camino para nuevas generaciones de académicos venezolanos en el exterior. Su trayectoria confirma que la migración también construye futuro.

