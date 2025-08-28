Viral: la reacción de Anne Hathaway tras su caída en el set de 'El Diablo viste a la moda'

Suscríbete a nuestros canales

Durante la filmación de la secuela de El Diablo viste a la moda, Anne Hathaway sufrió un resbalón mientras bajaba las escaleras de un típico edificio en Manhattan cuando perdió el equilibrio por un instante, sin embargo, Hathaway se reincorporó rápidamente y aseguró que estaba bien, aunque evidentemente la caída estuvo fuerte.

No obstante, la grabación continuó y al parecer Hathaway no tuvo mayores complicaciones, pero el video no tardó en viralizarse en todas las plataformas digitales.

Un viaje al pasado: “20 años después”

Lejos de sentirse apenada, la actriz decidió compartir el incidente en su perfil en Instagram con una edición del video del reciente accidente junto a un clip antiguo de hace 20 años, cuando rodaba El diario de una princesa, en ambas escenas ella se cae al suelo, lo que hace entender que las caídas forman parte de su vida en los sets y que no se siente mal por ello. En la descripción escribió: “20 años después, todavía me enamoró de ti”, un mensaje de humildad y aliento propio que hizo sonreír a sus seguidores y replantearse la manera en que muchas veces son tomados estos hechos.

La publicación se volvió viral casi de inmediato. Seguidores y medios elogiaron la actitud de Hathaway, que convirtió un susto en un momento entrañable y divertido.

Sobre la segunda entrega de 'El Diablo viste a la moda'

El diablo viste a la moda 2 retomará la historia de Andy Sachs (Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep) y Emily Charlton (Emily Blunt), mostrando cómo el mundo de la moda editorial se adapta a la era digital. La cinta promete equilibrio entre nostalgia, comedia y los desafíos del nuevo milenio en la industria.

El estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026, y mientras los fans cuentan los días, la publicación de Hathaway nos recuerda que, a veces, hasta los tropiezos pueden convertirse en momentos memorables.

