Dúo venezolano del momento conquista los Premios Juventud 2025: se presentarán durante la alfombra roja

La edición 22 de Premios Juventud, que por primera vez abandona Estados Unidos para celebrarse en el Centro de Convenciones Figali de Ciudad de Panamá, remarcan la popularidad del dúo venezolano Alleh y Yorghaki con una presentación en vivo durante la alfombra azul, prometiendo una pre-show poderoso para la “Noche de Estrellas”.

Aunque con pocos años en la industria, Alleh y Yorghaki han logrado captar la atención internacional con una propuesta que mezcla reguetón, merengue y pop. Su popularidad explotó en 2024 cuando el tema “Capaz (Merengueton)”, nominado ahora en la categoría Tropical Mix, se volvió tendencia en redes sociales por su estilo innovador, llegando a posicionarse en el puesto 46 de la lista Hot Latin Songs de Billboard en EE.UU. Otros éxitos como ‘Me Late’, ‘Una Noche’ y ‘Desvístete’ reflejan su talento y sonido inconfundible, consolidando un rápido ascenso coronado con su primer disco, ‘La Ciudad’.

Doblete de emoción: actuación y nominación

La noche del 25 de septiembre será doblemente emocionante para el dúo. Además de su actuación, son candidatos en dos categorías. Figuran en La Nueva Generación Masculina, donde competirán con otros nueve talentos como Alex Ponce y Roa, y en Tropical Mix por su colaboración ‘Capaz (Merengueton)’ con Yorghaki, enfrentándose a pesos pesados como Maluma, Ryan Castro y Farruko. Su nominación los sitúa entre los artistas emergentes más destacados del año, reconocidos por fusionar sonidos tradicionales con corrientes modernas.

