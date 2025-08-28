Famosa actriz venezolana lleva cultura gastronómica a Chile: inaugura restaurante con precios de locura

Suscríbete a nuestros canales

Una reconocida actriz venezolana decidió abrir su propio restaurante en Chile, y desde la inauguración ya está dando de qué hablar. No se trata del show ni del menú, sino de los precios: promociones tan bajas que parecen un desafío directo al mercado gastronómico local.

Cachapas a precio de risa

El anuncio que más impacto causó fue el de 12 cachapas enormes por apenas $11.990 CLP, válido en horario especial de 15:59 a 19:59. Como si fuera poco, las arepas arrancan desde los $2.990 CLP. En pleno Santiago, donde un plato venezolano suele costar el doble o el triple, esta propuesta encendió la discusión: ¿es realmente sostenible o solo un gesto de cariño hacia su gente?

Un viaje al pasado venezolano

Para muchos migrantes, los precios resultaron un guiño nostálgico. “Es como volver a la Venezuela del 2010, cuando comer afuera era accesible y abundante”, comentan en redes. La decisión de la actriz fue recibida como un acto de solidaridad que conecta con quienes buscan reencontrarse con su cultura sin arruinar su presupuesto.

Opiniones encontradas

Mientras algunos celebran la iniciativa y la describen como “un regalo para la comunidad venezolana en Chile”, otros opinan que la estrategia pondrá presión a la competencia, generando un efecto dominó en el mercado gastronómico. “Esto va a romper la competencia entera”, opinó un cliente que salió sorprendido de la inauguración.

Mucho más que comida

El restaurante no solo destaca por sus precios. Ofrece estacionamiento para los clientes, un detalle que muchos agradecen en una ciudad donde salir a comer suele ser complicado. Pero lo más comentado sigue siendo el gesto de la actriz, quien parece haber decidido priorizar la unión y el acceso por encima de las ganancias inmediatas.