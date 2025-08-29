¿Gladiador 3? Esto dice su director sobre expandir el universo de las películas

Suscríbete a nuestros canales

En una revelación exclusiva al The Guardian, el legendario director Ridley Scott ha despejado todas las dudas sobre el futuro de la franquicia. El cineasta de 87 años declaró de manera contundente: "Gladiador [3] está en proceso ahora mismo", confirmando así el desarrollo activo de una tercera entrega. Este anuncio llega apenas doce meses después del estreno de Gladiador II, que protagonizó Paul Mescal como Lucius. La noticia consolida la expansión del universo cinematográfico que inició en el año 2000.

La segunda entrega funcionó como una arriesgada apuesta por revivir un universo que muchos consideraban cerrado con la muerte de Máximo (Russell Crowe). Pese a las dudas iniciales, la película atrajo a millones de espectadores a nivel global y dejó abierta la puerta a futuras entregas. El filme seguía la historia de Lucius, el hijo de Maximus, quien se convierte en héroe del Coliseo, manteniendo la esencia épica y visual característica de Scott.

El futuro de otras franquicias

En la misma conversación, Scott también abordó el futuro de la franquicia Alien, de la que dirigió las precuelas Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017). Aunque no confirmó un título en firme, dejó abierta la posibilidad con un escueto: "sí, si tengo una idea, por supuesto". Esta declaración mantiene viva la esperanza de los seguidores de la saga de ciencia ficción, aunque el enfoque principal del director parece estar en el universo de Gladiador.

A sus 87 años, Ridley Scott demuestra una energía y creatividad envidiable, consolidándose como uno de los directores más prolíficos de la industria. Su capacidad para expandir universos cinematográficos décadas después de su creación sigue sorprendiendo a críticos y audiencias. La confirmación de Gladiador 3 promete más espectacularidad visual, narrativa épica y esos momentos icónicos que han definido la carrera del realizador británico.

